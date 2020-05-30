「台灣只是比較幸運」 全球防疫3典範 台灣模式難仿

台灣精準防疫、決戰境外，防疫成績全球稱羨。但專家提醒，「台灣只是比較幸運」，因為邊境守得嚴謹而將患者阻絕於境外，他指出，台灣醫療體系不足，難以因應大量新冠肺炎確診患者，如今面對後疫情時代，必須思考長期的因應措施，希望產學研合作，讓防疫戰績也成為產業實力。

昨天在「疫情引發新思維與契機：如何落實台灣防疫長期實力─從產業出發」論壇中，台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁觀察全球防疫方式分析，這次全世界防疫有三種模式，台灣是精準防疫、決戰境外的典範；南韓是防疫出現破口後，快速動員的典範；德國則是醫療體系防護的典範。

張鴻仁指出，台灣這次防疫經驗，幾乎沒有國家可以複製，因為台灣的成功取決於超前部署，其他國家已錯過超前部署的時機。南韓則是在防疫出現破口後，快速動員，包含產業、政府、研究團隊等，加上南韓人民很常愛國，平常醫療院所就使用南韓產品，產學研平台早已建立，在新冠肺炎開始延燒時，產業就動起來。

第三種典範是德國，德國是全歐洲新冠肺炎死亡率最低的國家，而且德國是少數負壓隔離病房、加護病房皆非常充裕的國家，超過台灣。張鴻仁指出，「別以為台灣醫療健全，台灣只是比較幸運」，這一次要不是台灣在邊境守得嚴謹，面對嚴峻疫情，台灣醫療體系量能不足，難以面對大量的確診患者。