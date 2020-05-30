生技中心論壇／抗疫產業研發慢一步 3點補救

新冠肺炎已造成全球逾卅五萬人死亡，為防控疫情，世界各國透過國家政策與法規開放，卯足全力開發疫苗、藥物與快篩試劑。專家指出，國內台灣緊急授權命令來得慢，已錯過第一波疫情，但後疫情時代仍需要相關產品，國內必須調整法規與審查方式，加強資源整合，掌握最後機會，「不要白白浪費了一個危機。」

生技中心昨天舉辦「疫情引發新思維與契機：如何落實台灣防疫長期實力─從產業出發」論壇，由聯合報策畫直播，短短兩小時吸引在線人數逾二千人；前副總統陳建仁卸任後首次公開露面，特地前來致詞，表示疫調追蹤、口罩實名制是政府與產業實力的結合，下一階段需要生技產業上場，接續努力。

生技中心舉辦論壇，前副總統陳建仁昨天出席表示，防疫必須全世界一起合作。記者葉信菉／攝影

財團法人生技中心董事長涂醒哲表示，新冠肺炎被視為第三次世界大戰，台灣防疫成果令世界稱羨，透過健保擁有最強的健康資訊大數據及台灣的ＩＣＴ研發能力，相信下一步也能被國際依賴。中研院院長廖俊智則表示，中研院僅花十九天就找到對新冠病毒有專一性的快篩試劑，是基於過去練兵，但若要產品快速上市，在制定法規時就應優先思考。

財團法人生物技術開發中心執行長吳忠勳昨天表示，疫情與生技產業發展息息相關，南韓確診患者成長速度快，從二月中旬到三月，病例增加倍速為二六○倍，南韓同步發展檢驗試劑，最初青瓦台收到阿聯酋王儲請求需要五萬多劑，後續全球多達一一七個國家向南韓尋求支援，南韓疫情嚴重，生技產業卻同時發展。

台灣生物產業協會理事長李鍾熙表示，南韓試劑大廠Seegene初期出口二千多萬美元，但一個月後就暴增至兩億美元。李鍾熙表示，台灣與中國、南韓幾乎同步抗疫，但台灣相關產品研發遠遠落後，二月十四日就有廠商反應衛福部應緊急授權，當時國內也沒有標準檢體，但直到三月廿六日才頒布緊急授權。

李鍾熙及廖俊智皆建議，因應後疫情時代，國內應在法規與審批上加快速度，疫情發生後就得立即啟動緊急命令；再來是資源整合，產品的研發團隊不能再各自為政，產業、學界、資金、政府都該同時參與研發；第三是推動遠距醫療，開放遠距就診時開立處方，這是台灣現在可以馬上做的。

經濟部次長林全能認同法規與研發同時思考，經濟部近期正在大幅修改「生技新藥發展條例」，希望從政府法規帶動產業發展。衛福部次長何啟功表示，國內僅有四百多病例，對防疫是好消息，卻不利產業研發，但食藥署盡力協助業界，絕對沒有缺席。