疫情降溫普篩聲浪未減 李秉穎：無此必要

國內新冠肺炎疫情降溫，但普篩聲浪未減。指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎表示，台灣已對上萬例不符通報條件者採檢，均無潛伏感染者，顯示根本沒有普篩必要。

近期有媒體社論提到應對台灣民眾進行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）普篩，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎今天下午在記者會中回應此事。他說，當對於社區中病毒流行狀況不了解，需要透過廣泛性檢查找出沒有被辨識出來的感染者，以免病毒進一步擴散時，才會需要普篩。

李秉穎說，反觀台灣，台灣的本土病例已連續40多天零確診，全世界沒有一個地方可和台灣一樣，可很有信心地說：「台灣沒有新冠病毒存在，有感染病例一定是境外移入」。因此現階段防疫重點仍是防堵境外，而非尋找台灣根本不存在的感染者，若非有信心，大家臉上不會總是帶著笑容。

他指出，韓國因為出現教會群聚事件，不得不採取普篩手段，以大規模、得來速式廣泛篩檢，但韓國社區感染控制情形仍不如台灣，台灣之所以能這麼快速控制住疫情，關鍵在於台灣可以掌握所有接觸者、有詳細疫調，沒讓病毒進入到社區中，即便有10例找不到感染源的本土感染者，但仍沒有造成後續傳播。

李秉穎強調，普篩目的在於找出沒被找出的感染者，專家諮詢委員會幾經思考，決定擴大採檢條件，舉凡司機、旅館從業人員出現類似症狀都要檢驗，醫事人員更是連「咳一下也檢驗」。

他認為，台灣的作法其實就是在做普遍篩檢，但是針對有一點點風險症狀者採檢，至今做了至少上萬例不符合通報病例者採檢，還是沒有找到潛伏感染者，既然如此，再對大批健康者做檢驗，在臨床上是沒有意義的。