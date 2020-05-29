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344名越南民眾搭專機返越 送回11名偷渡犯

中央社 / 台北29日電

指揮中心今天表示，首架越南專機今天下午將從台灣起飛，預計載回344名在台的越南民眾，其中包括7名孕婦和傷病民眾，以及11名越南籍偷渡犯。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球延燒，受限越南境管措施，台灣直飛的航點如胡志明、河內都「只出不進」，導致在台越南民眾無法返國。中央流行疫情指揮中心日前證實，越南將於29日首度派專機接人，共有367個座位。

指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在記者會中表示，越南專機將於下午2時開始登機，共有344人將搭機返越，依照越南政府規定，搭機者必須全程戴口罩。全機有367座位，僅有344人搭機，其中包括7名孕婦和傷病民眾，以及11名越南籍偷渡犯。

165名泰國人日前搭乘包機從台北返抵泰國，其中有14人被列為新冠肺炎疑似病例，立刻被送往醫院進行檢測，引發台灣關注。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，台灣經正式管道向泰國政府了解，14名有疑似症狀的泰國人一採結果均為陰性。

陳宗彥也指出，依照泰國政府檢驗標準，只要入境者體溫超過攝氏37.1度都要接受採檢，並非針對台灣。

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