首艘遠洋漁船抵台 7月前還有4000船員要回來

首艘遠洋漁船今天抵台，指揮中心副指揮官陳宗彥親赴高雄視察，共有52名船員返台進入防疫旅館，預計到7月初之前還有4054名船員將回台，初估防疫旅館量能足夠。

每年5月下旬到6月都會有兩大波遠洋漁船返國，中央流行疫情指揮中心嚴加戒備，留在船上的船員採一人一室隔離，回到陸地的船員則安排入住防疫旅館，並給予補助。

陳宗彥下午在記者會中表示，今天首艘返抵高雄前鎮的遠洋漁船船員共有52人，其中47人為外籍船員、5人為台灣船員，將全數下船到防疫旅館進行14天檢疫，高雄市政府海洋局團隊都在現場協助相關動線、流程安排。

陳宗彥說，船隻靠港後，會在碼頭查驗證照，並做腳部、手部完整清消，再由衛生主管機關詢問身體狀況，完成查驗入關程序後就會進入防疫旅館。

陳宗彥表示，從今天起到6月底、7月初，預估還有4054名遠洋漁船船員將入境，目前已將防疫旅館數量增加到2800間，比高峰期需求一天約2500間來得多，應足夠因應兩波遠洋漁船返國需求。