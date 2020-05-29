陳時中抱歉：紓困之亂 自己接來被打

被封為「最強業配王」的衛福部長陳時中昨到新竹市嘗美食逛公園，幫助地方刺激買氣促進觀光；對「紓困之亂」表示抱歉，並首次透露說，這原本是勞委會（應是指勞動部）的工作，是他表達要承接下來，他用台語說「我知道這很壞康，這是部長自己接來被打的」。

陳時中到新竹市慰問第一線防疫人員表示，每次指揮中心宣布新措施，大家都非常配合，從中央、地方到民眾都是一條心，讓他非常感動；也因為這樣的團結，讓台灣的防疫過程、結果，在世界名列前茅，很多國家都來請教台灣防疫經驗，讓世界看到台灣。

對於前段時間的紓困之亂，陳時中說，他知道帶給基層同仁很大困擾，這個工作原本是勞委會的事，但是他自己表達要承接下來，因為防疫這段時間接觸許多民眾，知道他們急需紓困，「我知道這很壞康」（台語，意指不好做的工作），「是部長自己接來被打的」，因為沒登記、沒紀錄，什麼都沒有、資料不齊全、規則不是百分之百，就像瞎子摸象；但想到最窮、最辛苦的人，能從政府這裡得到幫助，就覺得這工作是值得的，謝謝大家一起努力。