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開放住院探視 實聯制指引上路

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
疫情中心指揮官陳時中28日表示，連續46天無確診案例，快速疫調的實聯制指引將上路。（photo by 疫情指揮中心）
疫情中心指揮官陳時中28日表示，連續46天無確診案例，快速疫調的實聯制指引將上路。（photo by 疫情指揮中心）

「長期住院者開放親友探視，將推實聯制登記個資。」疫情中心指揮官陳時中28日宣佈，住院超過7天者開放讓親友探視，1天2人為限。而先前並未規定電影院等娛樂場所需強制登記民眾個資，他表示，將推「實聯制」指引方便指揮中心進行快速疫調，「要求各場所登記民眾個資時須以取得最少資訊為原則，並在28日後將其刪除，且只能在配合疫調時使用。」

疫調採實聯制

中央疫情指揮中心28日召開例行記者會，指揮官陳時中說：「今天仍然沒有新增案例，累計420人解除隔離，俄羅斯返台國人9名有症狀者在機場採檢陰性，剩餘87名安排採檢也全都是陰性。」另外有14名從台灣入境泰國的人被列為疑似確診案例，發言人莊人祥補充，目前只是初步懷疑，會再等進一步檢驗釐清。

另外，陳時中宣佈，開放加護、安寧、呼吸照護、精神、兒童等病房親友探視，「住院超過7天以上的病人都可以開放探視，以每天2人為限。」為了確保逐漸鬆綁管制之後還能快速進行疫調，陳時中表示，「實聯制」指引將上路，並要求各場域蒐集的民眾個資最多只能存放28天，之後必須刪除或銷毀。

個資外洩成隱憂

「實聯制主要是有疫調需求時，可以立即聯繫曾出入同一場所的人。」陳時中表示，考量實務上各場域屬性不同，才提供統一指引。資訊組組長簡宏偉則表示，要蒐集民眾個資時，應明確告知蒐集單位、目的、對象、方式及利用期間，「不可用於其他用途，為了確保個資安全，資料只能在配合疫調時使用。

但有媒體詢問如何確保民眾個資會被刪除及是否有向地方政府告知，簡宏偉僅表示，目前正在擬定稽核方式，之後將統一與各地方政府聯繫，個資刪除部份則以個資法規範強制各場所配合。

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