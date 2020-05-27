代言、觀光邀約多 陳時中：助敲邊鼓

「代言農產品盛情難卻，記者會將調整為每週1次！」疫情中心指揮官陳時中27日宣佈無新增確診，對於媒體詢問代言農產品及巡迴拉抬觀光是否超出職責？他說：「我們只是敲邊鼓的功能，農委會、交通部還是主責單位。」另外他也表示，記者會將在6月7日後改為每週1次。

口罩外銷時機好

中央疫情指揮中心27日舉辦例行記者會，指揮官陳時中雀躍表示：「今天也很高興跟大家報告沒有新增病例，另外累計已有419人解除隔離，只剩下15人仍在住院。」經濟部長沈榮津補充說，目前口罩日產約2000萬片，疫情穩定後購買需求也下降，未來每日平均需求約在800萬片，「所以6月1日後就只定額徵用。」

至於口罩自由買賣後，數量及價格是否會波動？沈榮津表示，實名制部份還是會繼續進行，會確保每位民眾在疫情期間14天9片的政策不變，「雙軌並行，如果民眾擔心的話，就回歸到口罩實名制購買。」陳時中隨後補充，「自由銷售的價格有公平交易法在管，如果市場上供應量足夠、比較便宜，也不排除實名制退場。」

「口罩國家隊要來打國際盃！」沈榮津指出，現在開放外銷口罩進入國際市場是很好的時機，也都與口罩廠商商談過，已責成標檢局等於開放之後確保口罩品質，擦亮MIT招牌。陳時中則感謝說：「一片小小口罩有非常多人的努力，廠商努力製造，郵局、藥局都很辛苦的幫我們配送，不但解決口罩問題，也創造外銷契機。」

疫情改每週報告1次

陳時中轉而強調，「並不是台灣安全就可以讓大家進來，那要看出去的地方是怎樣，與進來的人國家狀況。」他無奈表示，各界提出非常多的期待及要求，「如果台灣不準備開放邊境，其實我們可以現在開始什麼都不要管，但不可能跟世界隔離，先專心把防疫新生活內化，萬一有漏網之魚也不會對台灣造成災害。」

有媒體詢問推銷農產品及全台巡迴拉抬觀光是否超出職責？陳時中表示，「我們是敲邊鼓的功能啦，相關農委會、交通部還是主責單位，只是有時候盛情難卻幫忙一下。」他也表示，6月7日後全台大解禁，「疫情例行記者會將回歸1個禮拜1次定期跟大家做報告。」

【更多精采內容，詳見 】