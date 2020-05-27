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滯俄96名台灣民眾返台 9人有症狀一採陰性

中央社 / 台北27日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 （中央流行疫情指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 （中央流行疫情指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，滯留俄羅斯的96名台灣民眾昨天下午回台，9人有症狀，但均無發燒，新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）一採陰性。

俄羅斯新冠肺炎疫情嚴峻，陳時中今天下午在記者會中表示，這批首波從俄羅斯透過日本返台的民眾，上機前都已事先安排登機檢疫，雖有9人出現症狀，包括2人腹瀉、1人呼吸道症狀及嗅覺異常、6人有呼吸道症狀，但是都沒有發燒，在機場採檢後已送到集中檢疫所，一採結果均為陰性，其餘民眾會另安排時間採檢。

新冠肺炎 COVID-19

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