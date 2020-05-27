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防疫貢獻世界 陳時中：爭取進WHO不用卑躬屈膝

中央社 / 台北27日電
中央疫情指揮中心指揮官陳時中今接受廣播媒體專訪。圖/Hit Fm「周玉蔻嗆新聞」製作單位提供
中央疫情指揮中心指揮官陳時中今接受廣播媒體專訪。圖/Hit Fm「周玉蔻嗆新聞」製作單位提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣因防疫有成，各國爭相學習「台灣模式」，也讓今年爭取加入WHO的聲量大幅提高，證明台灣不用卑躬屈膝也能爭取加入WHO、貢獻世界。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中今天接受電台專訪，被問到和世界衛生組織（WHO）的互動。

陳時中說，以往台灣不論對WHO提出什麼呼籲，都很難獲得正式回應，但這次疫情期間台灣聲量明顯變高，WHO秘書長譚德塞頻頻出來反駁，從媒體的角度來看，聲量高就是被重視，也是「台灣人逼得他不得不重視台灣」。

陳時中指出，過去數年來，台灣不斷強調「我們需要WHO，有一天WHO也會需要我們」，歷經一場疫情，證實台灣不只是體制上可貢獻世界，全民合作的民主體制也能達到其他國家鎖國的防疫效果，而且效果更好，引發各國好奇，甚至有口罩可和世界分享，讓台灣不用再卑躬屈膝請求加入WHO，但是否真能加入仍要努力。

對於中國批評，陳時中認為，可能是之前世界衛生大會（WHA）開幕、台灣又沒受邀，加上譚德塞邀中國國家主席習近平致詞時，自己在每天的疫情記者會上直言「他們在世界上備受檢驗，因此相互取暖」，讓中國聽了不舒服，才會罵他，但他認為譚德塞和習近平被檢驗得很厲害，一定會互相講好話，人本來就是這樣。

陳時中說，中國因國家大又是極權統治，下情很難上達，誰先報誰就倒楣，當然容易隱匿疫情。至於外界傳言中國是怕陳時中未來選總統，陳時中笑說：「如果他們是擔心這個，那就不用擔心了。」

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到520當天，台灣已經連續13天零確診了，相較於許多國家出現醫療體系難以負荷的大量重症病患、數以萬計的死亡人數，以及醫護人員因為缺乏足夠的個人防護裝備而感染甚至死亡的慘烈畫面，尤其考量兩岸人流往返之密切，台灣的防疫成果確實難能可貴。

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