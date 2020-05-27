防疫貢獻世界 陳時中：爭取進WHO不用卑躬屈膝

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣因防疫有成，各國爭相學習「台灣模式」，也讓今年爭取加入WHO的聲量大幅提高，證明台灣不用卑躬屈膝也能爭取加入WHO、貢獻世界。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中今天接受電台專訪，被問到和世界衛生組織（WHO）的互動。

陳時中說，以往台灣不論對WHO提出什麼呼籲，都很難獲得正式回應，但這次疫情期間台灣聲量明顯變高，WHO秘書長譚德塞頻頻出來反駁，從媒體的角度來看，聲量高就是被重視，也是「台灣人逼得他不得不重視台灣」。

陳時中指出，過去數年來，台灣不斷強調「我們需要WHO，有一天WHO也會需要我們」，歷經一場疫情，證實台灣不只是體制上可貢獻世界，全民合作的民主體制也能達到其他國家鎖國的防疫效果，而且效果更好，引發各國好奇，甚至有口罩可和世界分享，讓台灣不用再卑躬屈膝請求加入WHO，但是否真能加入仍要努力。

對於中國批評，陳時中認為，可能是之前世界衛生大會（WHA）開幕、台灣又沒受邀，加上譚德塞邀中國國家主席習近平致詞時，自己在每天的疫情記者會上直言「他們在世界上備受檢驗，因此相互取暖」，讓中國聽了不舒服，才會罵他，但他認為譚德塞和習近平被檢驗得很厲害，一定會互相講好話，人本來就是這樣。

陳時中說，中國因國家大又是極權統治，下情很難上達，誰先報誰就倒楣，當然容易隱匿疫情。至於外界傳言中國是怕陳時中未來選總統，陳時中笑說：「如果他們是擔心這個，那就不用擔心了。」