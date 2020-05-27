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6月7日起防疫措施大鬆綁 全台開放狀況一次看懂

中央社 / 台北27日電

隨疫情降溫，全台防疫措施將於6月7日起擴大解禁，看電影、看棒球雖要戴口罩，但可不受人數限制且可飲食，多個縣市也將開放校園戶外空間並受理酒店、舞廳復業申請，持續評估復辦各類活動。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情降溫，國內已連續44天無本土病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布6月7日起，藝文、餐飲、休閒活動場所不受人流限制，雙鐵也將開放飲食及販售自由座，但捷運人多複雜，還是要戴口罩。

陳時中今天上午接受電台專訪時進一步指出，6月7日起，餐廳只要桌與桌之間距離夠大可不設隔板，但若距離近又是不特定人士，仍要設置隔板；雙鐵可開放自由座、不用梅花座，也可飲食，但若開放站票須有配套，現階段不贊成。

陳時中說，未來看音樂會、看電影、看棒球可以不再實施梅花座，可以飲食，座位也可以全部坐滿，不過若是距離近仍要戴口罩。

為加強防疫，台大校總區自3月30日起實施門禁管制，僅保留7處出入口並設管制站，教職員工和學生須憑證入校。因應疫情趨緩，台大校方宣布，6月起解除校總區入口管制，100人以上課程、會議及活動等得以實體方式進行。

各地政府解禁部分，台北市政府表示，6月1日起北市場館幾乎都已解封，戶外活動人數也從500人放寬為1000人、室內從100人放寬為250人，但若無法保持社交距離就要戴口罩，並採實名制、不共餐原則，基本上活動或課程等都可以辦，換言之，台北市場館幾乎全數開放，未來只會公告不開放的場館。

新北市長侯友宜今天在防疫會議後接受媒體聯訪時表示，6月7日解封後，新北防疫措施會視疫情狀況逐步鬆綁，也會檢討校園、酒店和舞廳是否開放，但大眾運輸工具、人潮密集場所和密閉空間因難以保持社交距離，仍須戴口罩。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，市民活動中心、原住民文化會館及集會所、16個環境教育場所、社區大學及樂齡學習中心課程6月起將恢復辦理，市立國中、高中和小學的室內外空間借用和校園也都開放，至於酒店和舞廳今天起也受理復業申請。

此外，詹賀舜說，社區照顧關懷據點、老人文康活動中心、長青學苑、婦幼館、市民活動中心、社區各類班隊及社區觀摩活動6月起也恢復辦理，但不開放共餐、共食、卡拉OK或打麻將等群聚活動，市府也會隨疫情滾動式調整。

新竹縣政府與13鄉鎮市公所6月1日起不再分流辦公，但仍維持量體溫等防疫措施；縣立國中小校園也會逐步開放，6月1日起至7月15日，假日開放學校操場供民眾運動，平日不對外開放，新竹縣內各級學校畢業典禮恢復正常辦理。

新竹市東區、北區和香山區親子館從3月底休館，日前重新開館並採限制人數，且入館須實名登記，6月起將陸續恢復親子課程；至於畢業典禮開放狀況，則視各校情形辦理。

苗栗縣政府方面，校園戶外空間自30日起解禁，民眾在假日及非上課時間可到縣內國中小學校運動、散步，但仍應留意社交距離與校園安全維護，畢業典禮及畢業旅行在遵守防疫規定下，也可正常舉辦。

基隆市政府表示，在中央防疫指引下朝恢復正常生活方向前進；宜蘭縣政府指出，相關場所防疫解禁一切配合中央政策調整。

台中市政府表示，酒店及舞廳25日起受理業者提出復業申請，最快6月1日可營業；平日放學後及假日開放高中職以下學校戶外場地；開放學校辦畢業典禮及畢業旅行等戶外教學；演藝場館即日起全面開演；戶外景點人數管制放寬。

南投縣衛生局長黃昭郎說，縣內衛生所6月1日起例假日不賣口罩，讓衛生所人員有時間回歸公共衛生事務，但上班日仍有賣口罩，以及仁愛鄉、信義鄉共15個巡迴醫療點上班日仍賣口罩；縣府表示，有關解封等措施一切依照中央指示辦理。

雲林縣長張麗善今天宣布，6月1日起只要保持安全距離，室內外都不用戴口罩；教育處長邱孝文說，只要遵守防疫規範，雲林縣各級學校可辦畢業典禮、校外教學、畢業旅行；縣府則指出，公共場館開放一切遵守中央流行疫情指揮中心規定辦理。

嘉義市政府表示，文化局圖書館與閱覽室已裝設隔板，預計6月1日開放，恢復正常入館人數，總館開放時間也將恢復為圖書館到晚上8時、閱覽室到晚上9時。

高雄市政府指出，區公所所屬各活動中心已於25日起對外開放租借，室內運動場館26日起解封開放，高市教育局所屬市立社教館則於6月1日起解封開放，但校園是否開放則將於明天開會討論；不過，高雄市文化中心演藝廳入場仍設限，進場人數不得超過半場人數。

台南市長黃偉哲表示，原先配合停業的舞廳、酒店已在16日起陸續恢復營業，並針對6月7日解封進行預備部署，包括因疫情停辦的古都馬拉松、台灣國際蘭展、自行車、產業文化活動，都將拿出來盤點、檢討是否復辦。

屏東縣政府表示，一切依照中央規定，至於在疫情期間，取消多項活動的演藝廳，由於仍在整修，將於7月1日開放。

花蓮縣政府指出，花蓮境內沒有登記舞廳，僅1家登記酒店，將配合中央規定鬆綁；衛生局、縣警局等單位會配合鬆綁規定，加強對業者宣導。

台東縣政府已於22日宣布學校學生畢業典禮、縣內交流、學校活動回歸正常，縣外交流、教學活動，以及畢業旅行可專案報准。

新冠肺炎 COVID-19

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