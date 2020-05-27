6月7日起防疫解禁 陳時中：看電影免梅花座可飲食

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，6月7日起防疫解禁，搭高鐵、看電影或看棒球不再需要梅花座，位置也能坐滿、能吃東西，但還是要戴口罩，強調落實個人防護是台灣開放的本錢。

國內連續44天無本土病例，行政院昨天召開2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）防疫措施解禁會議，決議以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，預計6月7日大規模解禁，不再限制各項社會活動人數。

陳時中今天上午接受電台專訪時表示，一般來說，連續28天（2個14日潛伏期）沒有本土病例，社區就算是安全，但因各界擔心新冠肺炎和以往的傳染病不同，可能有很多無症狀感染者、低症狀感染者、負陽等個案，為了避免有漏網之魚，才會讓他們在社區「多走一下」。

陳時中說，指揮中心早在4月30日就訂出最後目標，因此當時先行宣布啟動「防疫新生活運動」，作為解禁前的試金石，希望在總量管制之下，讓民眾慢慢將個人防護、戴口罩等習慣內化，同時讓社會動起來，確保仍沒有本土病例後，才會決定在6月7日擴大開放。

陳時中指出，6月7日起，藝文、餐飲、休閒活動場所不受人流限制。餐廳方面，只要桌與桌之間距離夠大，可不設隔板，但若距離近、又是不特定人士，仍要設置隔板，至少要有疫苗或藥物才可能不再使用隔板。

高鐵方面，陳時中說，6月7日後雙鐵可開放自由座、不用梅花座，在車上飲食他也不反對，但如果座位都坐滿了，代表站票空間不大，因此他對此仍表示反對。

藝文活動部分，6月7日以後除了音樂會、看電影、看棒球可以不再實施梅花坐，不過若是距離近仍要戴口罩，但吃點小東西是沒問題的。

台灣是仰賴貿易的國家，邊境不可能一直管制，必然要做某種程度開放，因此必須思考台灣開放的本錢是什麼，有些國家的本錢是大家都得過病，但台灣不可能讓所有人都得病，每個人都落實個人防護就是台灣的本錢。

陳時中說，邊境開放後，效益、風險隨之而來，不可能無限制承擔，因此只要個人防疫做好，即便有外國人來台也能阻斷病毒傳播鏈，就算有零星個案也在，醫療量能也夠用。

他強調，只要個人防疫做好，台灣就能和世界往來更多，成為有更多經貿潛力的國家，復甦速度有賴防疫新生活的落實。