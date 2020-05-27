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邊境嚴管、國內鬆綁 6月7日大規模解封

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠羅真簡浩正賴于榛／台北報導
中央流行疫情指揮中心昨天宣布，將於六月七日落實「大規模解封」，不再限制各項活動人數。記者徐兆玄／攝影
中央流行疫情指揮中心昨天宣布，將於六月七日落實「大規模解封」，不再限制各項活動人數。記者徐兆玄／攝影

國內已連續四十四天無本土病例。行政院長蘇貞昌昨天舉行新冠肺炎防疫措施解禁會議，研議以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，若到六月七日時仍維持本土零確診、無社區感染，將落實「大規模解封」，不再限制各項活動人數，屆時民眾於國內可正常生活，不用等到端午節。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國外疫情仍嚴峻，因此邊境風險仍然嚴管，但國內鬆綁。國內迄今已超過三個潛伏期無本土病例，若連續八周逾四個潛伏期無本土個案或社區感染，大規模鬆綁將實施。

正常生活 不再管制人流

陳時中表示，大規模解封的重點是維持社交距離或戴口罩，若不能維持社交距離，就要戴口罩，另外也要落實個人防護措施，並且配合實名（聯）制。若達解封標準，將不用實施人流管制或限制座位人數，室內室外都不再施行人流管制，從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範。

陳時中舉例，捷運離峰時期，乘客間可保持安全距離，就不用戴口罩；端午節假期同意販賣自由座及飲食，職棒、餐飲、藝文等休閒活動，都不限制人數，屆時到醫院就診無須申報旅遊史，但還是要量體溫。

大甲媽遶境 還是不鼓勵

不過，大甲媽遶境還是不鼓勵，副指揮官陳宗彥表示，主要是大甲媽遶境人員眾多且來自各地，內政部已為寺廟規畫兩百人的區域性遶境方式，以便掌握接觸者。

陳時中建議，地方政府與主管機關現在就可以開始力行有效管理，建立模式、積極練習，以因應六月七日大規模鬆綁後的管理。蘇貞昌也說，配合振興券啟動時程，各部會可做好相關配套補助，與民間加碼形成動能，一舉活絡經濟。

特殊情況 開放外籍入境

至於邊境管制政策，陳時中表示，短期商務、緊急醫療等相關外籍人士入境問題，近期都在討論中，考慮在特殊情況下，經由區域上相互認證、於國外檢疫，開放入境，但進來後仍得從十四天檢疫開始，特殊狀況者，再以五天、三天、三天等連續性採檢方式把關。

世衛組織日前宣布，羥氯奎寧可能增加新冠肺炎死亡風險，暫停臨床試驗。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，以台北區五十七名個案使用經驗，羥氯奎寧不能明顯縮短檢驗轉陰的時間，評估國內個案多為輕症，縮短病毒清除天數無明顯效果，考量國外報告，也考慮調整國內臨床指引。

新冠肺炎 COVID-19

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