生活防疫研議6月7日鬆綁 記者會擬不再每天辦

台灣的新冠肺炎疫情平穩，疫情指揮中心研擬6月7日後鬆綁各活動場所防疫措施，人數不再設限；疫情記者會也將有變革，不再每天開，舉行頻率將明顯降低。

全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情嚴重，已經超過550萬例。但台灣疫情平穩，已連續44天沒有本土個案。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，考量國內疫情風險低，為了讓民眾順利恢復正常生活，規劃在6月7日後鬆綁民眾生活防疫措施。

從新冠肺炎疫情襲台以來，指揮中心每天例行記者會，早期階段還曾一天開3次，記者會也凝聚民眾對疫情的注意力。不過，隨著疫情逐漸平穩，外界也關心記者會每天辦的必要性。

疫情指揮中心發言人莊人祥接受中央社記者採訪時表示，若到6月7日都可維持本土病例零確診或沒有社區感染，已經滿4個潛伏期，代表社區很安全，只要民眾確保個人衛生、配合實名（聯）制，相關活動的人流可以鬆綁。

莊人祥說，屆時疫情記者會也可能轉型，不再每天舉辦，舉行的頻率會比現在明顯減少，但確切的規劃還有待指揮官陳時中拍板。

疫情直播記者會忠實觀眾陳小姐接受中央社記者採訪表示，平常都從記者會了解疫情狀況，聽專家解說相關防疫作為是很難得的學習時間，每天下午1時就會開始期待「上課」，聽到LINE聊天機器人「疾管家」的訊息提示音，就好像上課鐘響。

陳小姐說，「人生已很久沒有如此充實飽滿學習知識的時期」，如果未來每日記者會要轉型，就像是被迫提早畢業一樣。未來記者會頻率若降低，希望仍可定期請專家解說國內外疫情發展、特殊病例、病毒變化和防疫趨勢。