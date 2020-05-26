滯俄台灣人返國 9人採檢後同送集中檢疫所

中央社 / 桃園機場26日電

94名國人與2名俄籍配偶今天從俄羅斯飛抵日本並轉機返台，歷經漫長旅程後，旅客直呼想喝珍珠奶茶。但有9人在2週內曾出現呼吸道症狀，於機場採檢後，96人一同送往檢疫所。

滯留在俄羅斯的台灣民眾，今天凌晨搭乘日航班機自莫斯科起飛，在東京轉搭日本航空定期航班後，於傍晚4時27分抵台，其中有94名國人與2名俄籍配偶，共計96人搭機返台。

旅客下機後，除了9名一般旅客外，其餘96人先在候機室作業，由國境疾管人員審核健康聲明暨檢疫通知書內容，再區分每10人一組保持社交距離，依序通過移民署證照查驗、提領行李、海關稽查等入境程序。

到莫斯科攻讀國際新聞學博士已經4年的楊先生表示，已經有1年的時間沒有回台，根據當地新聞報導，俄羅斯感染的人數還是很多，但治安及民生物資狀況良好，不過要出門需要上網跟政府申辦通行證，依據不同需求要辦理不同類型的通行證。這次回台最想喝俄羅斯沒有的珍珠奶茶，可以的話還要配雞排，最想念台灣的食物。

已經在俄羅斯工作20個月的簡小姐說，當地的狀況還是滿緊張的，平時就只能待在家裡，可以順利回到台灣很開心，謝謝政府的安排，俄羅斯的民眾還是能出門採購，但百貨公司都沒開，日常生活就依靠附近的超市，這次返台後暫時沒有計劃回俄羅斯。

到俄羅斯當交換生的陳姓學生表示，自己到俄羅斯約3個月，目前學校都已改成網路上課，短期內不打算再回去，當地疫情從數據上看起來滿嚴重的，但民眾都待在家裡，所以感覺不太出來，俄羅斯政府的處理措施還不錯，但疫情趨於嚴重後，大家每天都會戴口罩，物資不匱乏。

桃園國際機場國境單位人員表示，下機後有9人在健康聲明提到，過去2週曾出現呼吸道症狀，因此先送往航廈室外的採檢站採檢後，旅客們分乘5輛防疫車隊遊覽車，出發前往檢疫所集中隔離檢疫14天。

外交部上午表示，俄羅斯新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3月起急遽升高，目前累計超過35萬例確診、超過3600人死亡，日前有旅俄台人呼籲政府儘速協助返國，經過協商後，日本航空決定派班機赴俄協助民眾返台。

外交部表示，班機26日凌晨從莫斯科謝列梅捷沃國際機場（SVO）出發，上午飛抵東京成田機場（NRT），便利國人轉乘班機返台，外交部也感謝俄羅斯和日本相關單位在過程中提供台灣方面各項協助。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

商務人士來台何時放寬 陳時中：邊境風險嚴管

戰鬥民族的Focus有夠狂！無頂Focus Speedster絕對是路上的焦點

凱基慈善基金會捐日本口罩 日政府公開致謝台灣

磐石艦超過半數嗅覺異常 研判為東南亞病毒株

相關新聞

生活防疫研議6月7日鬆綁 記者會擬不再每天辦

台灣的新冠肺炎疫情平穩，疫情指揮中心研擬6月7日後鬆綁各活動場所防疫措施，人數不再設限；疫情記者會也將有變革，不再每天開...

影／96名滯留俄羅斯國人由日本航空班機接回台灣

96名滯留俄羅斯的國人，26日傍晚由日本航空公司班機接運返抵桃園機場，其中9人在檢疫時陳述過去幾天曾有呼吸道症狀，在機場...

尷尬！高鐵才說端午全車對號座 陳時中又說將開自由座

端午節即將到來，台灣高鐵公司上午才宣布端午疏運加開163班次，全車對號座，未料下午中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午又...

磐石艦超過半數嗅覺異常 研判為東南亞病毒株

敦睦艦隊磐石艦日前爆發新冠肺炎群聚感染，共36人確診。中央流行疫情指揮中心今天公布本次敦睦艦隊新冠肺炎群聚疫情調查結果，...

6月7日起大規模解封 唯大規模遶境仍不鼓勵

中央流行疫情指揮中心今天宣布，如果未來八周內維持本土病例零確診或無社區感染，6月7日起就要落實大規模解封。不過對於媽祖遶...

最快6月7日國內防疫措施解禁 陳時中：須落實個人防護

行政院長今（26）日召開新冠肺炎疫情趨緩後各項防疫措施解禁會議，召集各部會商討各方面活動鬆綁時機。行政院長蘇貞昌表示，若...

敦睦艦隊四波感染 未來將歸本土感染案例

敦睦艦隊四月中旬回台下船後，爆出確診個案，當時便有感染科專家指出，船上至少有兩波感染。今天敦睦艦隊血清抗體結果終於出爐，...

陳時中旋風成常態巡迴？指揮中心：視疫情而定

「防疫五月天」台南行確定！中央流行疫情指揮中心上周六日南下屏東墾丁進行兩天一夜遊，示範防疫新生活運動、並舉行疫情記者會。除了農產推銷外，指揮官陳時中包括身上穿的花襯衫、腳上踩的木屐都成熱搜...

「防疫五月天」周末到台南 黃偉哲端2天1夜「阿中自助餐」

衛福部長陳時中本周末要來，台南市長黃偉哲今上午受訪時表示，目前預計是本周六來，等到周日才離開，但沒等到阿中部長下火車，還不能百分之百確定，市府將準備2天1夜的「阿中自助餐」給部長品嘗，藉此行銷台南美食和景點。

防疫兼拚經濟 桃園宜蘭也力邀陳時中小旅行

衛福部長陳時中團隊抗疫成功，成為各縣市爭邀請活絡經濟的「最佳代言人」，繼墾丁宣傳人潮爆滿，本周末走訪台南，桃園市長鄭文燦今天主持防疫會議，也決定邀請陳時中預定周五視察桃園新屋一項行動式隔離病床活動，也請阿中部長順道走訪永安漁港旅遊，嘗嘗客庄美食，活絡桃園在地經濟。

羥氯奎寧安全性有疑慮 張上淳：效果不彰早已考慮調整

羥氯奎寧被視為有潛力可以治療新冠肺炎的藥物，我國也列入治療指引。不過世界衛生組織日前宣布，考量使用藥物可能增加死亡風險，...

疫情趨緩口罩解禁 寄送海外也不限

中央流行疫情指揮中心昨天宣布口罩將於6月1日解禁，指揮官陳時中今表示，指揮中心未來將每天徵用800萬片，其餘開放自由販售...

熱門新聞

罷韓結果會如何？ 吳子嘉斷言「不會過關了，道理很簡單」

影／連44天本土零確診 指揮中心宣佈6月7日起大規模解封

2020國慶煙火在台南！黃偉哲：建議2地點已報中央

飯店「666優惠專案」引發罷韓聯想 義联集團：全面停售

影／敦睦艦隊染疫結案 指揮中心：最早發病日為抵達帛琉前

磐石艦超過半數嗅覺異常 研判為東南亞病毒株

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。