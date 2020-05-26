滯俄台灣人返國 9人採檢後同送集中檢疫所

94名國人與2名俄籍配偶今天從俄羅斯飛抵日本並轉機返台，歷經漫長旅程後，旅客直呼想喝珍珠奶茶。但有9人在2週內曾出現呼吸道症狀，於機場採檢後，96人一同送往檢疫所。

滯留在俄羅斯的台灣民眾，今天凌晨搭乘日航班機自莫斯科起飛，在東京轉搭日本航空定期航班後，於傍晚4時27分抵台，其中有94名國人與2名俄籍配偶，共計96人搭機返台。

旅客下機後，除了9名一般旅客外，其餘96人先在候機室作業，由國境疾管人員審核健康聲明暨檢疫通知書內容，再區分每10人一組保持社交距離，依序通過移民署證照查驗、提領行李、海關稽查等入境程序。

到莫斯科攻讀國際新聞學博士已經4年的楊先生表示，已經有1年的時間沒有回台，根據當地新聞報導，俄羅斯感染的人數還是很多，但治安及民生物資狀況良好，不過要出門需要上網跟政府申辦通行證，依據不同需求要辦理不同類型的通行證。這次回台最想喝俄羅斯沒有的珍珠奶茶，可以的話還要配雞排，最想念台灣的食物。

已經在俄羅斯工作20個月的簡小姐說，當地的狀況還是滿緊張的，平時就只能待在家裡，可以順利回到台灣很開心，謝謝政府的安排，俄羅斯的民眾還是能出門採購，但百貨公司都沒開，日常生活就依靠附近的超市，這次返台後暫時沒有計劃回俄羅斯。

到俄羅斯當交換生的陳姓學生表示，自己到俄羅斯約3個月，目前學校都已改成網路上課，短期內不打算再回去，當地疫情從數據上看起來滿嚴重的，但民眾都待在家裡，所以感覺不太出來，俄羅斯政府的處理措施還不錯，但疫情趨於嚴重後，大家每天都會戴口罩，物資不匱乏。

桃園國際機場國境單位人員表示，下機後有9人在健康聲明提到，過去2週曾出現呼吸道症狀，因此先送往航廈室外的採檢站採檢後，旅客們分乘5輛防疫車隊遊覽車，出發前往檢疫所集中隔離檢疫14天。

外交部上午表示，俄羅斯新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3月起急遽升高，目前累計超過35萬例確診、超過3600人死亡，日前有旅俄台人呼籲政府儘速協助返國，經過協商後，日本航空決定派班機赴俄協助民眾返台。

外交部表示，班機26日凌晨從莫斯科謝列梅捷沃國際機場（SVO）出發，上午飛抵東京成田機場（NRT），便利國人轉乘班機返台，外交部也感謝俄羅斯和日本相關單位在過程中提供台灣方面各項協助。