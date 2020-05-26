口罩管制6月1日解封 陳時中：實名制維持2週9片
口罩禁令將於6月1日解除，口罩不僅可以外銷，也能在國內販售。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，預計屆時指揮中心每天固定徵用800萬片，實名制部分仍維持2週9片。
中央流行疫情指揮中心日前宣布，口罩禁令最快在6月1日解禁，口罩不僅可以外銷，也能在國內販售，與實名制並行。
疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中表示，指揮中心每天將固定徵用800萬片口罩，現在產能接近2000萬片，預計解禁後國軍及補助退場，產能會往下降一些，但外銷的量仍然很大，寄往國外也將沒有嚴格限制。
陳時中也說，口罩購買部分，根據數據已經連續好幾個週期都以3成左右下降，因此認為14天9片已經滿足需求，現在購買也已經很方便。
他說，口罩實名制部分仍會維持14天9片穩定物價跟供給，來保證每個人都可以買得到。
對於口罩囤積問題，陳時中也強調，會根據相關的消費者保護法或公平交易法來執法，不允許囤積或哄抬物價。
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