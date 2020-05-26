台大公衛估算解封指數 小於1可逐步開放

台灣大學公共衛生學院今天表示，疫情造成各國經濟很大衝擊，大家都在想出路，透過確診人數、康復人數和致死率等數據可估算解封指數，解封指數小於1就可逐步開放。

台大公衛學院舉行抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）說明會，邀請學者分析最新疫情發展，連江縣長劉增應也透過視訊分享馬祖防疫成果。

台大公衛學院院長詹長權表示，全世界各國都用很多手段圍堵疫情，但也造成很大的經濟衝擊，尤其是仰賴外貿、旅遊的國家，因此現在各國都在想出路，預估6月中旬可能會出現邊境管制、社交距離等具體或詳細的指引。

詹長權提到，國際邊境大部分還沒解封，傳播多在內部，因此診斷測試很重要，最常用的工具就是核酸檢測，搭配個案足跡，能快速針對接觸者疫調；藉由血清學調查，可知社會中有多少人感染，群體免疫至少要5、6成，才能將社交距離等限制做較多放鬆，血清抗體檢測是解封必須做的。

台大公衛學院副院長陳秀熙指出，目前全球累計近560萬確診者，但康復人數已突破40%，中南美洲疫情目前尚未控制住，俄羅斯、印度疫情也持續，都還不適合解封；義大利、法國等國因疫情受控制，已陸續解封，但仍出現小波群聚流行。

在評估各國狀況時，陳秀熙提到，可用確診人數、康復人數、致死率等數據來估算解封指數，當解封指數小於1時，就可以解封，目前美國紐約州、巴西、俄羅斯、印度、秘魯等國的解封指數都仍偏高，而義大利、澳洲、南韓、台灣的解封指數都小於1。

劉增應表示，馬祖小三通自2月10日停航，為加強防疫，馬祖也暫時禁止漁船赴中國大陸及接觸陸船，並暫緩僱用大陸漁工；目前雖是馬祖觀光旺季，但受疫情影響，空中及海上交通流量大幅降低，對外交通流量只剩下原來的5、6成。

劉增應提到，兩岸小三通何時能解封，除了兩岸關係，還要考量很多因素，例如有疫苗或有效抗病毒藥物出現或是中國疫情是否趨於緩和，以及國內監視系統（如邊境檢測、快篩試劑）是否完備等，這樣屆時開放兩岸小三通後，仍可守住防疫成果。