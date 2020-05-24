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瑞德西韋疑對亞洲人無效 指揮中心揭原因：言之過早
一項抗病毒藥物瑞德西韋初步分析發現，對亞洲人療效不顯著。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這僅是初步分析資料，顯示對歐美白人療效明顯，但有待更多後續資料才能論斷。
日前媒體報導，抗病毒藥物瑞德西韋可縮短新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）患者康復的時間。3週前美國頂級傳染病專家曾說，研究顯示，瑞德西韋具有「明顯的」療效。
有媒體在疫情記者會提問，瑞德西韋的研究結果顯示，對亞洲人沒有效果。羅一鈞說，目前揭露的研究結果是初步的分析資料，納入1059名病患，但後續還有超過1000名病患的資料還沒納入分析。
羅一鈞說，根據初步分析，瑞德西韋對臨床上需要氧氣治療的病患可縮短恢復時間，從15天到11天，證據顯示支持瑞德西韋的療效。但其中以族群分析，針對100多名來自日本、新加坡、歐美的亞洲人，療效沒有達到統計的顯著意義。可能是人數還是太少，且也還沒納入台灣的數據，要等完整報告出來才好論斷。
此外，中央流行疫情指揮中心宣布，有10名民眾23日從尼泊爾回台，其中4人有症狀，10人都安排採檢，全都是陰性，仍須入住集中檢疫所14天。
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