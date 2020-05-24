首次移師國境之南 指揮中心墾丁喜迎零確診

指揮中心南下墾丁推廣「樂活防疫之旅」，第一晚挾帶人氣，在墾丁大街被「追星」民眾簇擁，第二天行程中，指揮中心更是首次將例行疫情記者會從台北移至國境之南，指揮官陳時中說，今天國內沒有新增新冠肺炎確診個案，喜迎連續42天、滿六周零本土個案。

陳時中說，現在國內要開始樂活防疫，但是國際形勢非常緊張，每天約以十萬的人數增長，雖目前西歐疫情比較趨緩，但東歐、中南美洲疫情卻仍在上升中，國際情勢嚴峻。台灣可以逐步恢復正常生活，仍要提醒民眾平常生活不可鬆懈，保持社交距離等，持續把防疫成果延續。

陳時中說，目前我國住院隔離患者僅剩20人，「祝他們早日康復」。昨日新增171例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報70697例(含69745例排除)，其中441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，414人解除隔離。

全球累計5337297例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1649137例、俄羅斯335882例、巴西330890例、英國257154例及西班牙235290例為多；病例中341452例死亡，以美國98255例、英國36675例、義大利32735例、西班牙28678例及法國28332例為多。

陳時中再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。