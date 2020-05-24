直播／指揮中心首度移至國境之南墾丁 宣布今再度+0

中央流行疫情指揮中心南下墾丁推廣「樂活防疫之旅」，第一晚挾帶人氣，在墾丁大街被「追星」民眾簇擁，第二天一早，指揮官陳時中在吃早餐時，笑說昨晚睡的很好，甚至比平日睡的還要久，早上六點半才起床。

今天陳時中下樓用餐時，被問及平時早餐最愛吃什麼，他說，早餐一定會喝一杯咖啡，也最愛燒餅及油條。不過今飯店的餐廳的自助吧，並沒有這兩位阿中部長的最愛。

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，國內今日無新增病例，昨(23)日新增171例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報70,697例(含69,745例排除)，其中441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，414人解除隔離，其餘持續住院隔離中。