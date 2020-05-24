連41天0本土 自費採檢鬆綁 適用7大對象

昨天國內再度零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內連續四十一天無新冠肺炎本土病例，僅剩廿三人住院隔離中，疫情控制樂觀。中央流行疫情指揮中心也放寬新冠肺炎自費篩檢條件，出國工作、求學、外國或陸港澳人士，及上述對象眷屬，均可自費採檢，且不再僅限赴東南亞及中國大陸等地區 。

我國日前宣布有條件開放旅外確診國人返台，但必須確診至少二個月且症狀消失，或取得二次咽喉採檢陰性。昨一名於菲律賓染疫的我國男子符合條件後入境，入境採檢呈現陰性，無發燒，但輕微喉嚨癢，先送至集中檢疫所觀察，他是我國開放確診旅外國人返台的第二例。

我國四月開放國人因公或旅外親友重病等有探病緊急需求者，赴東南亞、中國大陸等特定國家及地區可自費篩檢。但愈來愈多國家要求入境者附檢驗證明，指揮中心鬆綁自費採檢規定，取消前往特定國家才能採檢的限制，適用對象增列因工作或求學需出境者、外國或陸港澳需出境人士等，每人三個月內申請一次為限，指定自費檢驗醫院有十八家，費用約在四千到一萬元之間。

不過，最近有國人計畫赴越南與當地女友結婚，卻不在自費檢驗範圍內。指揮中心發言人莊人祥表示，特殊情況可向外交部提出需求後審核，通過後可至指定採檢醫院檢驗。指揮中心副指揮官陳宗彥指出，越南邊境管制嚴格，連海外越籍人士都無法入境，國人即使取得報告，也未必能夠入境。

外交部與越南敲定周五由越南航空派專機，接回在台越人，以老弱婦孺優先。記者鄭超文／攝影

越南首派專機 周五接返在台越人

也因為越南邊境嚴格，至今「只出不進」，我國非法移工收容中心內的越南籍移工持續留在台灣，約有七百多人。外交部與越南持續溝通，目前敲定廿九日越南委託越南航空派專機來台，但越南主要接回在台越人，並非接回收容所移工，這也是越南首次派專機來台接人。

陳宗彥表示，該班專機有三六七個座位，越南希望優先載回「老弱婦孺」，我國也將與越南溝通，除了載回在台越人，也希望載回收容所內越籍非法移工，同樣以老弱婦孺優先，待第二班專機再將在台越人載回。

我國目前累積新冠肺炎確診者四四一例，境外移入三五○例，本土病例五十五例及敦睦艦隊卅六例，確診個案中七人死亡，四一一人解除隔離，廿三人住院隔離中。