屏東枋山鄉長衝墾丁 送芒果給陳時中
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚8時許率團逛墾丁大街，示範防疫新生活，枋山鄉長洪啟能帶著特產愛文芒果送給「最強業配王」陳時中與防疫團隊，希望能促銷枋山芒果。
陳時中率領防疫團隊及媒體，與屏東縣長潘孟安晚上8時20分左右抵墾丁大街，不少民眾為了爭睹陳時中，冒雨撐傘等待，洪啟能也帶著枋山愛文芒果要送給「最強業配王」陳時中與中央流行疫情指揮中心的防疫團隊。
洪啟能製作「防疫有枋，部長如山，醫護不芒，美好結果，台灣好讚，謝謝防疫國家隊！」標語，歡迎陳時中及防疫團隊。
洪啟能說，往年愛文芒果總是供不應求，今年氣候好芒果盛產，卻遇到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響內外銷，雖然枋山芒果不擔心滯銷，但還是希望民眾能在最新鮮時候品嚐，也給防疫團隊加油打氣。
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