屏東枋山鄉長衝墾丁 送芒果給陳時中

中央流行疫情指揮中心南下墾丁推廣「樂活防疫之旅」，第一晚挾帶人氣，在墾丁大街被「追星」民眾簇擁，第二天一早，指揮官陳時中在吃早餐時，笑說昨晚睡的很好，甚至比平日睡的還要久，早上六點半才起床

2020-05-24 13:34