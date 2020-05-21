連13天0確診 紓困仍有爭議？

國內連續十三天零確診，第卅八天未新增本土案例，外界質疑檢驗不足，讓台灣確診病例數停止，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中引用英國牛津大學報告，我國檢驗量能排名第七，在全球仍屬「前段班」。

國衛院名譽研究員、疾管局（現疾管署）前局長蘇益仁認為，各國採檢目的與作法不同，有的國家因爆發社區感染而採取普篩、有的國家僅零星社區傳播，僅針對高危險群採檢，檢驗母體不同，「單以採檢總人數及確診人數比較實在沒意思 。」

蘇益仁認為，「國內檢驗其實是足夠的」，台灣雖主要對確診接觸者等高風險者採檢，但因疫調做得精準，可以把所有接觸者找出，僅針對高危險群採檢，幾乎就不會漏接感染者。

英國牛津大學研究九十六個國家的採檢陽性率，截至五月十九日，台灣每採檢一五八人就有一人確診，排名第七，前六名依序為越南、烏干達、辛巴威、紐西蘭、衣索比亞、盧安達。

指揮中心發言人莊人祥表示，若僅比較資料齊全國家，台灣則排名第二，僅落後每採檢二○三人中就一人確診的紐西蘭，第三名為澳洲，每採檢一五三人有一人確診。

陳時中說，台灣檢驗量不算少，但因我國針對高風險對象做檢驗，若放寬篩檢標準，採檢陽性率恐更低。

台大醫院急診醫學部副教授、哈佛大學流行病學博士李建璋表示，台灣目前作法叫做高危險群廣篩，「這不是所有國家都可以做到」，因台灣具高醫療可近性，且疫調細緻度，加上檢驗準確度高，才能在採檢人數少的情況下，找到確診者。

疫情雖趨緩，但紓困爭議仍不少，南部一名男子名下有數筆土地，價值近四千萬元，但因沒有存款，照樣申請紓困，陳時中表示，紓困對象並非一定要中低收入戶，只要受到疫情影響，幾乎無存款，且收入減少，便可申請。

陳時中指出，即使有自住的房子、多筆土地，但不見得能產生收益，生活依舊可能發生困難。

有立委表示，衛福部最初將廿一億元分給各縣市，但部分縣市經費不足，未來將面臨發不出錢。以新北市為例，申請案核定率才兩成八，但預算已用掉五成四。

陳時中表示，紓困預算是由中央撥款給地方，六月底前符合資格者，都領得到錢，現在提前預撥，如發下去的錢不夠，可再跟中央申請。