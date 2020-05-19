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配合隔離 為何不讓「準國人」返台？

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北報導
「小明們」的父母呼籲政府以個案審查方式讓他們回台。圖為三月十日滯留武漢的台灣民眾搭兩岸臨時加班機回台。 （中新社）
「小明們」的父母呼籲政府以個案審查方式讓他們回台。圖為三月十日滯留武漢的台灣民眾搭兩岸臨時加班機回台。 （中新社）

陸委會將無我國國籍的陸配子女稱為「小明」，受疫情影響，他們是至今仍無法回台的「準國人」。儘管衛福部陳時中近日受訪時坦言，不讓小明入境是痛苦的決定，但是小明們至今無法回台，期間的不便以及受台灣民粹式的批評，痛苦恐怕是更難以言喻。

陳時中的一句「選擇了國籍要自己承擔」，無情地讓許多家庭無法團聚，至少有五十多名小明無法復學。針對小明何時能返台，陸委會昨日回應稱，自疫情發生以來，陸委會即非常關切陸籍子女返台與家人團聚問題。目前大陸在其恢復內部交通及人流往來管制措施後的第二波疫情風險尚待密切觀察，陸委會會與疫情指揮中心將持續研議相關配套作為。

大致而言，台灣有三種情境下的小明，包含陸配前親子女（陸配前一段婚姻生的小孩）、國人在大陸地區生的小孩，以及排到專案居留的小孩，他們可能都處在申請我國籍身分證的程序當中，可以視為「準國人」。

許多小明不過是過年期間赴大陸探親，受突如其來的疫情與政策影響不能返台。當台灣各級學校陸續開學，他們只能透過視訊上學，除了課業恐跟不上同儕外，還無法參加期中與期末的考試，影響他們的升學權益。此外，受限於經濟壓力，有些父母只能先返台工作，將兒女交由當地親戚照顧，小明也被迫與父母家人分隔兩地。

小明的父母每日焦急盼望政府能夠解禁，但是詢問各單位，得到的回應總是「視疫情發展而定」。然而，台灣疫情早已穩定，他們也願意配合返台的隔離政策，政府不讓他們返台的正當性何在？不論是從情與理或是人道考量都說不通。

新冠肺炎 COVID-19 陸委會 陳時中 衛福部

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