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出團禁令 延長至6月底

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北報導
交通部觀光局宣布，為配合防疫措施，將持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至六月底。圖／聯合報系資料照片
交通部觀光局宣布，為配合防疫措施，將持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至六月底。圖／聯合報系資料照片

國內疫情趨緩，交通部預計本月底啟動振興國旅三部曲。不過國際疫情依舊不容樂觀，交通部觀光局昨宣布，為配合防疫措施，將持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至六月卅日。

觀光局表示，目前全球累計四百多萬例確診，分布於一八七個國家、地區，考量目前國際疫情仍嚴峻，為有效防疫，將持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，從原本五月底，延長至六月底。這也是觀光局第二度延長禁令。

新冠肺炎 COVID-19

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