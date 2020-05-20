聽新聞
test
0:00 / 0:00
出團禁令 延長至6月底
國內疫情趨緩，交通部預計本月底啟動振興國旅三部曲。不過國際疫情依舊不容樂觀，交通部觀光局昨宣布，為配合防疫措施，將持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至六月卅日。
觀光局表示，目前全球累計四百多萬例確診，分布於一八七個國家、地區，考量目前國際疫情仍嚴峻，為有效防疫，將持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境，從原本五月底，延長至六月底。這也是觀光局第二度延長禁令。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言