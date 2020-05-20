出團禁令 延長至6月底

隔離治療剩1人狀況危急，其餘等待3採陰。針對本報就確診隔離32人的狀況提問。醫療小組召集人張上淳表示，大部分復原狀況良好，但還在等待3採陰才能出院，另有1例因中風狀況加裝呼吸器治療。指揮官陳時中則宣佈19日零確診，並表示將以科技因應「防疫期末考」...

2020-05-19 16:48