勞部：盼不分國人移工 恢復社交活動

台鐵正評估疫情逐步解封後，永久禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，引發正反論戰。勞動部次長林三貴昨表態，盼疫情趨緩後，依據中央疫情指揮中心指示，不分國人或移工，只要在台灣生活的人，在遵守防疫規範為前提，都應逐漸恢復社交生活。

林三貴說，北車一直是移工的重要社交場域之一，假設台鐵評估需調整北車大廳空間，應提出配套措施，讓移工人潮疏導至北車其他周邊區域。他認為，移工在公共場域聚會在各國是普遍現象，鄰近的香港也有提供場域讓移工聚會休憩，台灣應尊重多元文化。

針對有網友發起周六「坐爆北車」活動，指揮官陳時中昨說，每個人對於車站開放的步驟和方向，都有不同的見解，但仍須避免非必要的群聚，如果不能避免，還是要嚴格戴口罩。

至於今年五月廿三、廿四日將是伊斯蘭教徒齋戒滿月的「開齋節」，往年穆斯林們會在開齋節當天上午參加集體禮拜，各地也會舉辦慶祝活動，但因防疫尚未完全解封，勞動部今年取消補助地方政府十場次的開齋節活動，倡導「居家禮拜」，並呼籲移工遵守「防疫新生活運動」，若參加聚會，注意社交距離與衛生防護等。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠說，勞動部已請各清真寺暫停舉行聚禮、禮拜及開齋餐，呼籲大家居家禮拜，並已翻譯成五國語言向移工宣導，若參加聚會，仍須注意保持社交距離、個人衛生防護、配合人流管制等。

屆時移工開齋節能否在北車戴口罩聚會？陳時中說，此為台鐵管理權責，還是建議要保持適當社交距離；至於如何管理才能合乎民情和社會需要，將請相關單位進一步研究。