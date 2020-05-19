確診有人狀況危急 餘穩定等3採陰

隔離治療剩1人狀況危急，其餘等待3採陰。針對本報就確診隔離32人的狀況提問。醫療小組召集人張上淳表示，大部分復原狀況良好，但還在等待3採陰才能出院，另有1例因中風狀況加裝呼吸器治療。指揮官陳時中則宣佈19日零確診，並表示將以科技因應「防疫期末考」。

以科技面對防疫期末考

中央流行疫情指揮中心19日舉辦例行記者會，指揮官陳時中宣佈零確診，另累計有401人解除隔離，「防疫期中考已通過，確實社區也是慢慢平穩。」他說：「防疫期末考，將仰賴我們相關科技，才能夠把病毒從周邊危害減到最低，台灣其實這方面也有很多進展。」

疫苗上市有望？陳時中語氣平穩地說：「哪一類疫苗能夠上市，相信還有一段路要走，不過大家已陸陸續續開始臨床實驗，也帶來一線曙光。」至於指揮中心會不會因疫情趨緩從一級開設向下調整，陳時中強調，因為國際疫情依然嚴峻，「目前還沒有考慮把指揮中心降級。」

針對本報提問，目前隔離治療中的32位患者狀況如何？醫療小組召集人張上淳表示，目前還留在醫院的，大部份是還沒有達到3採陰，僅有1名狀況危急使用呼吸器。他說：「之前有2個使用呼吸器、2個葉克膜的個案，上次報告1位不幸過世，剩下的危急狀況都已解除並康復中，但有1例因中風又安裝呼吸器治療。」

諷中在WHA取暖

副指揮官陳宗彥則對遠洋漁船返台做說明，他說：「漁業署已承諾會補助1000元，加上交通部補助的1000元，船東分擔部份應該會比較輕。」另外何時開放口罩外銷？陳時中說，經濟部已與相關廠商就外銷及內銷通路進行討論，目前口罩滿水位，正積極尋找倉儲放，之後會先走向定額徵收。

陳時中也暗諷正在開WHA會議的中國主席習近平及世衛祕書長譚德塞互動良好，他說：「他們的表現備受檢驗，在會議上相互取暖也是免不了的。」對於關島表示要將我國開放為優先免簽國家，他回復說：「很高興得到別國肯定，但台灣是相對安全，會再觀察對方有無疫情，目前還是不考慮開放邊境。」

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