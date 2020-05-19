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遠洋漁船將返台 漁業署檢疫補助每人每天1千元

中央社 / 台北19日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報資料照。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報資料照。

遠洋漁船預計5月底陸續返台，疫情指揮中心今天表示，農委會漁業署已規劃檢疫者每人每天補助1000元，再加上交通部補助的1000元，可降低船東負擔。

中央流行疫情指揮中心今天舉行記者會，媒體提到5月底到6月初將陸續有遠洋漁船返台，6月又有端午連假，如果周邊國家疫情又持續高峰，邊境如何適當開放才能維持防疫強度。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，放假潮帶來的國內輸運和洗牌，先前已經過兩波，目前社區還算是安全；而遠洋漁船返台已做集中檢疫或檢疫旅館等相關規劃；至於邊境還不會做通案式開放，會先對重要經貿開放，專家對相關配套的共識已近完整，待定案後就會公布。

疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，漁業署已規劃，不足的部分將提供檢疫者每人每天每房補助新台幣1000元，加上交通部原本的防疫旅館每人每天1000元補助，船東負擔會比較輕。

陳宗彥提到，漁業署這幾天也到南部、東部和漁船公司溝通，並得到漁船公司支持，希望遠洋漁船返台時，一起配合檢疫等措施，屆時一部分人在船上居家檢疫，一部分則在防疫旅館居家檢疫，都是一人一室。

另有媒體詢問，關島預計7月旅遊解封，台灣可能被列入首波優先邀請名單，旅遊回來後是否需要隔離？

陳時中指出，相信願意放鬆對台灣邊境管制的國家會有很多，因為台灣相對安全，但目前邊境管制還沒有要改變，尤其在旅遊方面。

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