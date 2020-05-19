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北市酒店舞廳最快21日解禁 柯文哲強調務實面對

中央社 / 台北19日電
台北市長柯文哲。聯合報系記者余承翰／攝影
台北市長柯文哲。聯合報系記者余承翰／攝影

台北市酒店、舞廳預計最快21日解禁，市長柯文哲說，市府花了很多力氣研議要求業者做到實名制，民眾個資由市府保管，強調務實面對，否則舞池擺滿隔板不能跳舞，乾脆換個名字。

柯文哲今天下午出席「捷運士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案」統包工程簽約儀式記者會，會後接受媒體聯訪時，做上述表示。

北市副市長黃珊珊昨晚率局處首長與業者座談，公告業者可於今天申請復業，但必須通過相關公安消防檢查且合格；相關場所需設置單一出入口，進行量體溫、戴口罩和酒精消毒。最重要的是需落實消費者實名制。

柯文哲今天說，他相當清楚要開放酒店與舞廳是個充滿政治危險的決定，但疫情已趨緩，所以務實處理，強調政治要落實在人民生活的每一天。

柯文哲說，從現在開始要學習與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情共存，以他的醫學知識，目前疫情趨緩，不過，台北市政府已為了可能在秋冬反撲的疫情在做各種準備。

新冠肺炎 COVID-19

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