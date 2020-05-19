北市酒店舞廳最快21日解禁 柯文哲強調務實面對
台北市酒店、舞廳預計最快21日解禁，市長柯文哲說，市府花了很多力氣研議要求業者做到實名制，民眾個資由市府保管，強調務實面對，否則舞池擺滿隔板不能跳舞，乾脆換個名字。
柯文哲今天下午出席「捷運士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案」統包工程簽約儀式記者會，會後接受媒體聯訪時，做上述表示。
北市副市長黃珊珊昨晚率局處首長與業者座談，公告業者可於今天申請復業，但必須通過相關公安消防檢查且合格；相關場所需設置單一出入口，進行量體溫、戴口罩和酒精消毒。最重要的是需落實消費者實名制。
柯文哲今天說，他相當清楚要開放酒店與舞廳是個充滿政治危險的決定，但疫情已趨緩，所以務實處理，強調政治要落實在人民生活的每一天。
柯文哲說，從現在開始要學習與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情共存，以他的醫學知識，目前疫情趨緩，不過，台北市政府已為了可能在秋冬反撲的疫情在做各種準備。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言