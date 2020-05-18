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振興兼疫苗研發 立法院厚生會：注意下半場

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
立法院厚生會長蔣萬安（右）表示，後疫情時代面對疫苗研發及紓困振興等議題，更需要集思廣益。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
立法院厚生會長蔣萬安（右）表示，後疫情時代面對疫苗研發及紓困振興等議題，更需要集思廣益。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「後疫情時代，研發疫苗守護國民健康，也要紓困振興照顧經濟健康。」立法院厚生會18日召開新冠肺炎政策討論會，國民黨立委、會長蔣萬安表示，後疫情時代更需要集思廣益。學者、立委們認為，做好紓困振興和疫苗研發等工作，才能守護台灣。

爭取時間研發疫苗

前衛生署長楊志良表示，研究團隊曾鐵口直斷，美國、俄羅斯疫情會失控，包括加州、華盛頓州、5大湖區、芝加哥等，如今果然發生。防疫這件事其實不分朝野，政府應該廣納學界意見，並舉辦視訊會議跟國際交流防疫心得，但台灣並不是當防疫模範生就好，「後疫情時代才是真正的大問題。」

台大公衛院長詹長權表示，疫苗研發，最樂觀是半年~1年，持平是1~2年，悲觀則要2~4年。在那之前，了解感染者多少很重要，除了數位足跡疫調追蹤，就是要補足檢測量能的不足。台灣爭取到了時間，接下來要準備好藥物、疫苗，才能打好防疫下半場。

社交距離重創經濟

「我不太同意社交距離這個概念。」疫苗推動協會理事長李秉穎強調，相較於歐美的口罩無用論，台灣人戴口罩的防疫效果明顯，成本又低，反而是社交距離重創了經濟，且防疫效率卻不高。

李秉穎也說，全世界競賽疫苗研發，但要通過「已知保護性免疫反應臨界值（如B型肝炎表面抗體≥10mIU／mL）、對照研究（疫苗組與對照組暴露病源後，發病率減少的比率）、人類挑戰試驗（受試者故意接受病員暴露）及免疫橋接（參考類似疫苗的免疫反應資料）等階段，才能判定疫苗的保護效力，沒有想像中快。

經濟、健康都要照顧

中華經濟研究院副院長王健全指出，疫情造成供應斷鏈、需求下滑，經濟很難V型反彈，台灣內需服務業本來就歷經2年慘淡，加上一例一休、陸客縮減，現在又因疫情而有無薪假問題，很多員工合意減薪而未列入通報，這些都可能造成「產業M型社會化」。為求振興，需要推「預付折扣券」，先救產業，未來再享受服務。

副會長黃秀芳另指出，連11天零確診，有賴中央、地方、民眾的合作防疫，但隨著觀光景點開放，6月畢業季也將來臨，守住後疫情時代更重要。民眾黨立委高虹安則說，保護國人健康當然最優先，但如果保護過頭，也可能傷害到經濟健康。未來當需要量產檢驗試劑，生醫與學術要合作，厚生會也會扮演協助的角色。

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