健保調漲爭議大 陳時中：隨時準備畢業

針對近期健保調漲的言論引發爭議，陳時中18日表示：「已做好下台準備。」有媒體針對他於17日拋出調漲健保的說法，引起各界擔心他會因此丟官位。陳時中回應說，「政務官隨時都準備畢業，不必太擔心。」另外，是否能增加因疫情而生的「載貨客機」航點，他則表示，「只要有完整規劃就沒有反對的理由。」

航班限制將放寬

中央疫情指揮中心18日舉辦例行記者會，指揮官陳時中宣佈連續11天無確診案例。他說：「今天沒有新增病例，累積398人解除隔離。」他也舉起大型表格說，會定期公佈各縣市紓困成果，讓民眾知道核定的數量及效率。目前受理案件跟核可數都是新北最多，通過比例最高則是新竹市的47%，居次的桃園為42%。

至於近期航空業者呼籲，應放寬至中國的航班限制，以讓轉為載貨的客機能多飛行，提高經濟效益。陳時中回應表示，會再請航空公司儘快提出計劃，指揮中心將會就增加航點一事進行討論。他說：「各航空公司如果有提出適當規劃，指揮中心沒有反對的理由。」

畢業不一定有典禮

而日前陳時中拋出健保漲價議題，有媒體引述台南市長黃偉哲表示，已有多任部長因為討論健保費漲價而遭受抨擊，甚至因此離職。黃偉哲提醒說：「雖然指揮中心表現良好，但希望不要變成畢業典禮。」對此陳時中巧妙答覆：「政務官隨時都準備畢業，但不一定要有典禮。」

另外，醫療小組召集人張上淳提醒，台灣疫情在全體國民努力之下已沉寂下來，「但很多國家仍處在高峰，還是隨時有機會再傳播給其他接觸者。」他強調，不能在第1波流行緩和後就不做管制。

陳時中也補充，「在疫苗問世之前病毒不會憑空消失，而是要依靠我們的自主防衛能力。」

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