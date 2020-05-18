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防疫鬆懈疫情就來 陳時中：靠防衛能力避大流行

中央社 / 台北18日電

外界憂心新冠肺炎疫情秋冬會再來；專家張上淳說，國外經驗發現放鬆管制疫情就會再起，並非等到冬天才會再來。指揮官陳時中也說，疫情會發生是必然，但是否大流行端看防衛能力。

台灣的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情持續平穩，已連續36天沒有本土個案，且確診的440人，除7人死亡，已有398人解除隔離。

有媒體記者下午在疫情記者會詢問，一般外界對新冠病毒的想像是秋冬才會來第二波的疫情；但很多國家或地區解封後，疫情都爬升，是否是此病毒特別難纏，或沒有疫苗影響。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，當初會有秋冬第二波的疫情這種說法，主要是這一波在大家的努力下，確實比較沉寂下來。但到目前為止，很多國家沒有沉寂下來，社區裡可能還有病毒，帶有病毒的民眾隨時有機會傳播給其他接觸的人。

張上淳說，不能說第一波流行之後，不做任何管制作為，就必然不會馬上再有疫情。現在某些國家或地區放鬆之後馬上就有第二波疫情，這是傳染病管控沒有做好，本來就有的現象。並不是說放鬆管制後，疫情會等到冬天才起來。

至於疫苗，張上淳說，如果沒有疫苗，民眾又沒有感染，身體沒有免疫力，接觸到病毒當然有可能被感染。疫情是否持續和疫苗的研發有明顯關係。

指揮中心指揮官陳時中則說，沒有藥物或疫苗之下，疫情病毒的威脅是必然的，疫情會發生也是必然的；但會不會在社區傳播或區域大流行，那就不見得，要看台灣的防衛能力。

陳時中說，疫情病毒不會憑空消失，控制疫情要依賴防衛能力，因此再三強調要戴口罩、安全距離、勤洗手，生病避免到人口多的區域，大家一定要做到。

新冠肺炎 COVID-19

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