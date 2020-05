吳釗燮：WHA實體復會時 友邦將再提案支持台灣

世衛大會視訊大會今天登場,台灣連續第4年沒有收到邀請函,外交部長吳釗燮遺憾不滿,並表示持續協助全球共同防疫,待世衛今年實體大會復會時,友邦和理念相近國家再提案支持台灣參與。

世界衛生大會(WHA)今天晚間6時舉行視訊會議,台灣沒有收到邀請函。衛生福利部長陳時中、外交部長吳釗燮下午舉行記者會說明,對於台灣努力到最後一刻仍未獲邀參與,表達強烈遺憾與不滿,陳時中也將向世界衛生組織(WHO)秘書處遞交抗議函。

陳時中指出,現在WHO最關心的應該是COVID-19(2019冠狀病毒疾病,俗稱新冠肺炎),台灣模式足以和世界分享,卻沒辦法在會議中表達,這是世衛組織的損失,無法吸取其他國家經驗,對台灣也是不利,呼籲世衛拒絕政治干擾,任何國家或地區不應被遺漏。

吳釗燮表示,世衛屈服於中國政府壓力,持續漠視2300萬台灣人民的健康人權,外交部表達高度遺憾及強烈不滿;今年世衛大會受疫情影響,開會時間縮短,將用於討論疫情,至於友邦和理念相近國家對台灣參與表達支持,將等世衛今年實體大會復會時再提案。

吳釗燮指出,相信國人都感受到來自國際社會的強勁支持,至今已有29個國家行政部門以多元方式表達對台灣參與WHO的支持,包括日本、加拿大、美國、紐西蘭等理念相近國家的高層也公開發言表達支持,全球多家知名媒體相偕發表社論力挺台灣,這是史上第一次。

為展現「台灣能夠幫忙,而且正在幫忙」(Taiwancan help, and Taiwan is helping.),吳釗燮表示,已與國內醫療機構合作,透過視訊與國際分享成功防疫的「台灣模式」;滿足國內需求後,也主動提供防疫物資給有需要國家,至今已援贈2750萬片口罩、131台熱像儀、3.5萬額溫槍和250組體溫自動量測系統。

吳釗燮指出,接下來將繼續規劃第四波援外物資,總共會有約2350萬片外科口罩、116萬片N95口罩、17萬件防護衣、60萬件隔離衣、80台呼吸器、34台PCR快篩檢測儀,以及50萬片奎寧等,協助全球共同防疫。

吳釗燮表示,中國政府嘴說關心、照顧台灣人民衛生健康,卻一再剝奪台灣人民的健康人權,台灣人民只會同感厭惡,不可能放棄對參與國際、貢獻世界的集體願望。

他也呼籲WHO秘書處,應聆聽國際的理性呼聲,堅守專業、中立,摒除中國政府的干預,讓台灣參加WHO所有會議、機制及活動;這次雖未接到邀請函,但台灣人的志氣就是愈挫愈勇,永不放棄,當國際支持台灣的聲音越來越強大時,我們離成功的目標就越來越近。