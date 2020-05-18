快訊

台灣闖WHA「8國響應、無人提案」 不如先改善兩岸關係

梅雨季首道滯留鋒面接近 11縣市發布大雨特報

吳釗燮：WHA實體復會時 友邦將再提案支持台灣

中央社 / 台北18日電

世衛大會視訊大會今天登場，台灣連續第4年沒有收到邀請函，外交部長吳釗燮遺憾不滿，並表示持續協助全球共同防疫，待世衛今年實體大會復會時，友邦和理念相近國家再提案支持台灣參與。

世界衛生大會（WHA）今天晚間6時舉行視訊會議，台灣沒有收到邀請函。衛生福利部長陳時中、外交部長吳釗燮下午舉行記者會說明，對於台灣努力到最後一刻仍未獲邀參與，表達強烈遺憾與不滿，陳時中也將向世界衛生組織（WHO）秘書處遞交抗議函。

陳時中指出，現在WHO最關心的應該是COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎），台灣模式足以和世界分享，卻沒辦法在會議中表達，這是世衛組織的損失，無法吸取其他國家經驗，對台灣也是不利，呼籲世衛拒絕政治干擾，任何國家或地區不應被遺漏。

吳釗燮表示，世衛屈服於中國政府壓力，持續漠視2300萬台灣人民的健康人權，外交部表達高度遺憾及強烈不滿；今年世衛大會受疫情影響，開會時間縮短，將用於討論疫情，至於友邦和理念相近國家對台灣參與表達支持，將等世衛今年實體大會復會時再提案。

吳釗燮指出，相信國人都感受到來自國際社會的強勁支持，至今已有29個國家行政部門以多元方式表達對台灣參與WHO的支持，包括日本、加拿大、美國、紐西蘭等理念相近國家的高層也公開發言表達支持，全球多家知名媒體相偕發表社論力挺台灣，這是史上第一次。

為展現「台灣能夠幫忙，而且正在幫忙」（Taiwancan help, and Taiwan is helping.），吳釗燮表示，已與國內醫療機構合作，透過視訊與國際分享成功防疫的「台灣模式」；滿足國內需求後，也主動提供防疫物資給有需要國家，至今已援贈2750萬片口罩、131台熱像儀、3.5萬額溫槍和250組體溫自動量測系統。

吳釗燮指出，接下來將繼續規劃第四波援外物資，總共會有約2350萬片外科口罩、116萬片N95口罩、17萬件防護衣、60萬件隔離衣、80台呼吸器、34台PCR快篩檢測儀，以及50萬片奎寧等，協助全球共同防疫。

吳釗燮表示，中國政府嘴說關心、照顧台灣人民衛生健康，卻一再剝奪台灣人民的健康人權，台灣人民只會同感厭惡，不可能放棄對參與國際、貢獻世界的集體願望。

他也呼籲WHO秘書處，應聆聽國際的理性呼聲，堅守專業、中立，摒除中國政府的干預，讓台灣參加WHO所有會議、機制及活動；這次雖未接到邀請函，但台灣人的志氣就是愈挫愈勇，永不放棄，當國際支持台灣的聲音越來越強大時，我們離成功的目標就越來越近。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

跳舞戴口罩不切實際？ 陳時中：可以跳遠一點

台灣無緣WHA！陳時中坦言沒有機會 要向WHO提抗議函

連10天+0 陳時中：期中考過 期末考要努力

爭取參與世衛 吳釗燮：不希望中國代表台灣

相關新聞

口罩出口不用等到六月底！ 陳時中：現在就可接單

經濟部政務次長王美花今上午出席立法院經濟委員會備詢時指出，國內口罩單日產能已達到2000萬片，未來上看每天2500萬片，...

與他國共享隔離圈或旅遊泡泡？陳時中：還不放心

隨著各國疫情逐漸趨緩，跨國邊境解封成為熱議話題，包括紐澳等國提出「亞太隔離圈」、「旅遊泡泡」等概念，基於國與國之間對於檢...

宅在家致防疫嬰兒潮？ 陳時中：也算有收穫

因應新冠肺炎疫情，傳出因民眾比較常宅在家「運動」，將有一波「防疫嬰兒潮」，預估年底可增加五千到一萬名防疫寶寶。對此，中央...

台美合作研究跨國檢疫天數 可能成為各國邊境解封指引

外媒報導，台灣政府與美國史丹佛醫學院將共同合作一項國外旅客檢疫和檢測計畫，提供重啟國際旅遊新規章。中央流行疫情指揮中心專...

跳舞戴口罩不切實際？ 陳時中：可以跳遠一點

國內新冠疫情趨緩，已連續11日零確診。而隨著疫情降溫，球場激情也升溫，中華職棒讓觀眾進場人數增至2000人，但有觀眾會離...

鬆綁管制救經濟 台大公衛：借鏡澳洲冰島

台灣已連續十天零確診、35天無本土個案，台大公衛學院建議，台灣未來疫情趨緩，防疫措施解禁，要使經濟走向活絡，可借鏡冰島、...

重啟國際旅遊 台灣與美醫學院合作

英國金融時報報導，台灣政府與美國史丹佛醫學院共同合作一項國外旅客檢疫和檢測計畫，提供重啟國際旅遊新規章。

我國連11天零確診！指揮中心端出蓮子 象徵「連止」

中央流行疫情指揮中心連續第十一天宣布零確診，今端出蓮子，象徵確診「連止」。

直播／今日再零確診 累計398人解除隔離

新冠肺炎疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今記者會，將於今日下午2時舉行。

台灣的防疫未來 台大公衛學者說有8隱憂、4處待努力

新冠肺炎疫情在全球蔓延超過4個月，台大公衛學院今召開說明會，台大流行病學與預防醫學研究所兼任教授金傳春表示，依過去流行病...

台灣未來解禁 台大公衛建議借鏡冰島、澳洲經驗

台灣已連續十天零確診、35天無本土個案，台大公衛學院建議，台灣未來疫情解禁、要使經濟走向活絡，可借鏡冰島、澳洲等國經驗。

重啟國際旅遊！史丹佛與台合作 找出最短最安全隔離

英國金融時報報導，台灣政府與美國史丹佛醫學院共同合作一項國外旅客檢疫和檢測計畫，提供重啟國際旅遊新規章。

熱門新聞

世衛大會想挑戰大陸？各國恐白忙

從黨外小妹到總統府秘書長 陳菊真心話：這輩子沒國民黨朋友

陳柏惟指中國挖海砂是為攻台 國防部：那要挖很久

東沙行政區屬高雄旗津 韓國瑜：不排除登島捍衛主權

「總統需要更大空間」陳菊宣布520後不再續任府秘書長

批蔡政府沒做好 馬英九：已收到就職典禮邀請但不會出席

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。