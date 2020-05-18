吳釗燮：WHA實體復會時 友邦將再提案支持台灣

世衛大會視訊大會今天登場，台灣連續第4年沒有收到邀請函，外交部長吳釗燮遺憾不滿，並表示持續協助全球共同防疫，待世衛今年實體大會復會時，友邦和理念相近國家再提案支持台灣參與。

世界衛生大會（WHA）今天晚間6時舉行視訊會議，台灣沒有收到邀請函。衛生福利部長陳時中、外交部長吳釗燮下午舉行記者會說明，對於台灣努力到最後一刻仍未獲邀參與，表達強烈遺憾與不滿，陳時中也將向世界衛生組織（WHO）秘書處遞交抗議函。

陳時中指出，現在WHO最關心的應該是COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎），台灣模式足以和世界分享，卻沒辦法在會議中表達，這是世衛組織的損失，無法吸取其他國家經驗，對台灣也是不利，呼籲世衛拒絕政治干擾，任何國家或地區不應被遺漏。

吳釗燮表示，世衛屈服於中國政府壓力，持續漠視2300萬台灣人民的健康人權，外交部表達高度遺憾及強烈不滿；今年世衛大會受疫情影響，開會時間縮短，將用於討論疫情，至於友邦和理念相近國家對台灣參與表達支持，將等世衛今年實體大會復會時再提案。

吳釗燮指出，相信國人都感受到來自國際社會的強勁支持，至今已有29個國家行政部門以多元方式表達對台灣參與WHO的支持，包括日本、加拿大、美國、紐西蘭等理念相近國家的高層也公開發言表達支持，全球多家知名媒體相偕發表社論力挺台灣，這是史上第一次。

為展現「台灣能夠幫忙，而且正在幫忙」（Taiwancan help, and Taiwan is helping.），吳釗燮表示，已與國內醫療機構合作，透過視訊與國際分享成功防疫的「台灣模式」；滿足國內需求後，也主動提供防疫物資給有需要國家，至今已援贈2750萬片口罩、131台熱像儀、3.5萬額溫槍和250組體溫自動量測系統。

吳釗燮指出，接下來將繼續規劃第四波援外物資，總共會有約2350萬片外科口罩、116萬片N95口罩、17萬件防護衣、60萬件隔離衣、80台呼吸器、34台PCR快篩檢測儀，以及50萬片奎寧等，協助全球共同防疫。

吳釗燮表示，中國政府嘴說關心、照顧台灣人民衛生健康，卻一再剝奪台灣人民的健康人權，台灣人民只會同感厭惡，不可能放棄對參與國際、貢獻世界的集體願望。

他也呼籲WHO秘書處，應聆聽國際的理性呼聲，堅守專業、中立，摒除中國政府的干預，讓台灣參加WHO所有會議、機制及活動；這次雖未接到邀請函，但台灣人的志氣就是愈挫愈勇，永不放棄，當國際支持台灣的聲音越來越強大時，我們離成功的目標就越來越近。