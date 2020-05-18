重啟國際旅遊 台灣與美醫學院合作

下月讓500人從舊金山飛台 找出最短隔離時間

英國金融時報報導，台灣政府與美國史丹佛醫學院共同合作一項國外旅客檢疫和檢測計畫，提供重啟國際旅遊新規章。

儘管與中國旅遊關係緊密、地理位置相鄰，台灣在防疫方面相較於其他國家做得突出許多。

台灣新冠肺炎案例累計至今總共440例、7人死亡，已經超過一周沒有新增案例、超過一個月沒有本土新增案例。

台灣計畫在下個月實行與史丹佛醫學院合作的計畫，讓500人從舊金山飛往台北，這500人飛行前病毒檢測皆為陰性並在登機前就完成隔離。他們在入境台灣後會進行14天隔離，並且每兩天做一次病毒檢測。

與台灣衛生官員共同計畫的史丹佛醫學院王智弘教授（Jason Wang）表示，「這項計畫的目標是要找出最短最安全的隔離時間，如此一來，短暫入境的商務人士便可以盡早解除兩周隔離時間」。

台灣政府表示，在研發出新冠病毒疫苗之前，不會回歸到正常國際旅遊，但衛生官員同時也在尋找方法，允許重要的商業旅遊。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，「考量到我們的感染率與其他國家相較起來相當低，我們當然只應對那些疫情得到完善控制的國家開放」。台灣政府近期正在檢視計畫，允許部分因重要經濟或政治因素造訪台灣的國外旅客入境。

許多國家也正試圖尋找如何開放部分國際旅遊的方法。日本和香港規定旅客在入境時進行病毒檢測並在機場等待檢測結果才能離開；西班牙已經暫停非居民的旅遊；印度停止所有入境航班。

新冠肺炎疫情嚴重衝擊航空公司和機場，旅遊業也不斷呼籲各國政府協助重啟旅遊。英國倫敦希斯洛機場為全球最繁忙機場之一，其執行長17日呼籲英國政府鬆綁限制，讓「低風險」疫情國家能夠更簡易前往英國。