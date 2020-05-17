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台南率先舞廳、酒店解禁 黃偉哲：不開放對合法業者不公
台南市率六都之先開放舞廳恢復營業，台南市長黃偉哲昨天表示，規定酒店、舞廳不能夠營業，只限制到合法的業者，還是有非法的業者在營業，並不公平，因此合法業者只要符合防疫的相關規定，就可以申請復業。
黃偉哲昨天到林百貨視察業者防疫狀況，被媒體問到有無其他酒店、舞廳也復業，黃偉哲說，台南合法的酒店舞廳有5家，目前除了萬象舞廳前天已經復業外，還有一家在申請當中。
黃偉哲表示，上周五將復業的相關訊息提供給業者，就有業者提出申請，希望能讓合法業者恢復營業，他尊重其他5都並沒有要跟進恢復營業的打算，中央有指導原則的就根據中央的，「如果中央沒有，我們就自己來做」。
林百貨業者昨天也向黃偉哲表示，上周末業績雖然有逐步回升，但是仍然只有原來的6成，加上林百貨過去有超過3成的業績都來自於海外的觀光客，相當辛苦，但是林百貨並沒有裁員或減薪，仍然會堅持下去。
萬象舞廳恢復營業後，在舞池堆放桌椅，不准客人下場，客人除了飲食要全程戴口罩，同時包廂採梅花座，桌上設透明隔板防止飛沫，不少熟客起初還不適應，經店家與小姐提醒，彼此少了肢體接觸，眼神交會增多了。
舞廳董事長曾正義表示，自疫情發生後，舞廳生意一落千丈，每月都賠錢，迄今至少損失700、800萬元，未來絕對會遵守防疫相關規定，做良好的示範，即便生意不好，至少復業是第一步，以後可以漸入佳境。
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