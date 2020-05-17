聽新聞
test
0:00 / 0:00

滯馬爾地夫 36國人終於回台

聯合報 / 記者鄭超文／桃園報導
滯留在馬爾地夫的國人昨晚終於回家，工作人員引導他們一起入境。 記者鄭超文／攝影
滯留在馬爾地夫的國人昨晚終於回家，工作人員引導他們一起入境。 記者鄭超文／攝影

新冠肺炎疫情而滯留在馬爾地夫約兩個多月的卅六位國人昨晚終於回到台灣，旅客駱先生高興地說，爸媽我回來了，其中四人兩周內曾有呼吸道及腹瀉症狀，立刻在機場採檢，所有人隨後搭乘兩輛遊覽車前往檢疫所集中隔離檢疫十四天。

馬爾地夫因新冠肺炎疫情爆發，四月十九日起全境封鎖，導致在當地的台灣人無法離境，直到十五日晚間與日本、馬來西亞公民搭乘亞洲航空（Air Asia）包機，由瑪萊（Malé）起飛撤離馬爾地夫，三十六名台灣人在馬來西亞轉乘華航班機返台。

在當地擔任潛水教練的駱先生說，當地醫療資源也不好。自己到馬爾地夫工作至今已二個多月了，本來預計三月回台，沒想到被困到現在，疫情剛爆發時就想回家，但是回不來，當地還有許多大陸及香港等回不了國的外籍人士。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

疑新冠肺炎蔓延災難臨門 葉門亞丁一週527死

滯留馬爾地夫國人晚上回台 旅客喊「爸媽我回來了」

滯馬爾地夫36名台人返回 4人採檢後送檢疫所

放寬商務來台規定 檢疫第五天採檢、陰性可外出三天

相關新聞

不能碰的議題？下個挑戰 陳時中：調漲健保費率

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中留任衛福部長，他昨天接受聯合報專訪談及未來施政重點，防疫有成，創下有史以來滿意度、知名度最高的他，挾超高人氣，希望發揮善於溝通的專才，挑戰另一個不可能的任務，那就是調漲健保費率。

「小明」不能回家 陳時中痛苦的決定

我國新冠肺炎疫情防治有成，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中以防疫專業為最大考量的作風，深受肯定。但他於宣布撤銷不具我國籍陸配子女入境規定、同意官方以「武漢肺炎」稱呼「 COVID-19」，被認為是防疫過程中最政治的決定。陳時中昨天接受專訪細說決策過程，坦言撤銷非我國子女回台是痛苦的決定。

疫苗發展 陳時中：我們期待，但不該依賴

疫苗、藥物、檢驗試劑被認為是下一階段對抗新冠肺炎的重要武器，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，我們對新冠病毒有太多未知，人體自行產生的抗體未必能與病毒抗衡，更何況模擬人體免疫機制的疫苗，他說「我們期待，但不該依賴」，強調只要有七成以上國人落實防疫新生活，「台灣一定沒有問題」。

封酒店 阿中部長走路怕被打

台灣新冠肺炎防疫成功，陳時中昨天接受專訪時坦言，每一個決定都承受莫大壓力，從決定不普篩、 禁止歐美人士入境，還有封酒店，他說：「我怕走在路上會被打。」之後酒店公關並未造成更多病例，也有人來問他：「這樣為何還要封酒店」。

滯馬爾地夫 36國人終於回台

因新冠肺炎疫情而滯留在馬爾地夫約兩個多月的卅六位國人昨晚終於回到台灣，旅客駱先生高興地說，爸媽我回來了，其中四人兩周內曾有呼吸道及腹瀉症狀，立刻在機場採檢，所有人隨後搭乘兩輛遊覽車前往檢疫所集中隔離檢疫十四天。

後疫情時代 率隊吃魯肉飯…陳時中想逛街

國內逾月沒有新冠肺炎本土病例，顯示社區安全，中央流行疫情指揮中心推動防疫新生活運動，指揮官陳時中昨天率防疫團隊走訪商家大啖本土味小吃魯肉飯，示範防疫作好就能如同以往正常生活；對於許多畢業生關注畢業典禮和旅行，陳時中也說，參與對象都是學生，只要維持社交距離或戴口罩，並不建議停辦。

專訪鐵人部長／不讓小明入境 陳時中坦言：痛苦的決定

新冠肺炎疫情來得又急又兇，二月中旬我國宣布准許陸配子女返台後引發爭議，隔天中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一席「自己選擇...

專訪鐵人部長／不愛逛街的陳時中 現在想要報復性血拼

中央流行疫情指揮中心推動防疫新生活運動，指揮官陳時中昨親自走訪台北市商家大啖滷肉飯，疫情間「順時中」成民眾防疫口號，談到...

專訪鐵人部長／與其期待疫苗 陳時中覺得這件事更重要

圍堵、減災，我國設下種種的防疫措施，為換取更多藥物或疫苗研發的時間，經過多月與新冠病毒對抗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳...

專訪鐵人部長／細數陳時中的一天 每天只睡3小時

順時中、逆時中，這是目前最夯的時事用詞，而指揮中心指揮官陳時中也是許多小朋友、青少年口中最和藹可親的「阿中部長」，接受專...

專訪鐵人部長／陳時中爆 封酒店時怕走在路上被揍

台灣新冠肺炎防疫成功，除疫情資訊透明，建立民眾信心功不可沒，指揮官陳時中下達政策的魄力也備受關注，但快刀斬亂馬的霸氣下藏...

專訪鐵人部長／疫調難 陳時中考慮掃條碼取代實名制

南韓夜店梨泰院近日爆發新冠肺炎群聚感染，傳出逾三千顧客留下不實資訊，使官方疫調與病毒圍堵工作面臨艱鉅挑戰。中央流行疫情指...

熱門新聞

影／神秘電郵曝蔡密室分贓！府稱遭駭 藍委疑被駭真實性

回防美歐力挺台灣參與WHA 中國邀各國發警告信給譚德塞

沒用過「小燈泡媽媽」名稱？王欣儀批睜眼說瞎話

「Jolin」來了！ 連9天沒確診病例、34天無本土個案

520前夕 總統府秘書長陳菊將請辭

放寬商務來台規定 檢疫第五天採檢、陰性可外出三天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。