滯馬爾地夫 36國人終於回台

因新冠肺炎疫情而滯留在馬爾地夫約兩個多月的卅六位國人昨晚終於回到台灣，旅客駱先生高興地說，爸媽我回來了，其中四人兩周內曾有呼吸道及腹瀉症狀，立刻在機場採檢，所有人隨後搭乘兩輛遊覽車前往檢疫所集中隔離檢疫十四天。

馬爾地夫因新冠肺炎疫情爆發，四月十九日起全境封鎖，導致在當地的台灣人無法離境，直到十五日晚間與日本、馬來西亞公民搭乘亞洲航空（Air Asia）包機，由瑪萊（Malé）起飛撤離馬爾地夫，三十六名台灣人在馬來西亞轉乘華航班機返台。

在當地擔任潛水教練的駱先生說，當地醫療資源也不好。自己到馬爾地夫工作至今已二個多月了，本來預計三月回台，沒想到被困到現在，疫情剛爆發時就想回家，但是回不來，當地還有許多大陸及香港等回不了國的外籍人士。