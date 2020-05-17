疫苗發展 陳時中：我們期待，但不該依賴

疫苗、藥物、檢驗試劑被認為是下一階段對抗新冠肺炎的重要武器，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，我們對新冠病毒有太多未知，人體自行產生的抗體未必能與病毒抗衡，更何況模擬人體免疫機制的疫苗，他說「我們期待，但不該依賴」，強調只要有七成以上國人落實防疫新生活，「台灣一定沒有問題」。

陳時中說，民眾對疫苗和藥品的期待很深，不斷有人提到忍到冬天或夏天就可以過正常生活，他認為，這像給社會下迷幻藥，如果在等待的疫苗問世前，沒有做好該做的作為，去除可除去的風險，把國家與人民健康押在期待疫苗之上，這是不對的。

觀察新冠肺炎確診患者，少部分有復陽現象，也有患者體內病毒並未徹底清除，採檢陰性後，後續又被測出來，時陰時陽。陳時中說，由此可見，人體對抗新冠病毒產生的抗體，可能無法徹底壓住病毒，如同愛滋病、Ｂ、Ｃ肝患者，抗體跟抗原同時存在。

當人體面對真正的病毒都無法透過抗體達到免疫時，遑論疫苗是模仿人類免疫機制而研發出的產品，可有完全抑制病毒的效果。陳時中說，國人對於疫苗、群體免疫、普篩等，可以期待，但不該依賴。

陳時中說，台灣疫情發展比他想像的好，面對疫情，我們態度透明，不怕確診案例，相信經過疫調、醫療收治，都能控制住，現階段重點仍要控制疫情的傳播鏈，只要七成國人能落實防疫新生活，「台灣一點問題都沒有。」

近期許多國家向台灣取經，期望習得「台灣模式」。陳時中說，台灣模式很簡單，但要學很難，前提是建立在人民對政府的信心，他瞭解各國民眾都希望有特效藥，政治人物也會跟著民意給予民眾想要的特效藥，但忽略應該扎實執行的防疫工作。