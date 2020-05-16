參與WHA四種可能 陳時中：努力跨高牆

世界衛生大會（ＷＨＡ）下周舉行視訊會議，知情人士昨天表示，我國參與ＷＨＡ有四種可能，但其中由世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞直接發函邀請，可能性「趨近於零」。

知情人士說，目前我國參與ＷＨＡ的四種可能：

一、譚德塞突然覺醒發邀請函，但從世衛最近的發言，可能性幾乎是零。二、經過協商後，由會員國提案。三、若協商不成將上演冗長辯論，但因今年採視訊會議，若辯論可能讓場面失控。四、今年十月或十一月「復會」召開實體會議後，再深入討論。目前各種交涉都在進行中，存在任何可能，我方會努力爭取到最後一刻。

衛福部長陳時中說，每年參加ＷＨＡ都很困難，有些地方築起高牆，但自己要努力跨過去。外傳因台灣不接受「一中原則」，中國大陸才力阻台灣參與，我方是否考慮與對岸討論？陳時中說，「我沒有辦法接受本來就不存在的東西」。

外交部表示，至今已有廿九國以致函等多元方式，表達對我國參與的支持。知情人士也說，國際今年挺台力道非常強勁，美方一再堅定支持我方參與，也在多個場合公開發言力挺；雙方討論過每個方式，最後美方自認採取最有效方式來支持台灣，我方也認為美國今年盡了最大努力。

知情人士說，國際氣氛慢慢轉變，雖然目前情勢對我國不利，但有一天當友我國家數量達到臨界值，或可扭轉局面；今年政府最主要目標是爭取觀察員身分參與ＷＨＡ，若無法達成，不代表失敗，而是還沒有成功。