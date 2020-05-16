快訊

今高溫36度！下周二起鋒面徘徊 吳德榮：慎防致災性降雨

國中會考今天登場 近21萬考生須戴口罩配合量體溫

台灣與13國視訊交流防疫經驗 美重申挺台入WHO

中央社 / 台北15日電

武漢肺炎疫情全球延燒，台灣今晚與13國召開跨國視訊會議交流防疫經驗，多國都展現合作意願。美國代表不僅讚揚台灣抗疫成果，更重申力挺台灣參與世衛（WHO）等國際組織。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，台灣亮眼的防疫成果也備受國際矚目。

衛生福利部今天晚間在台北舉行「新型冠狀病毒肺炎防治檢討」視訊論壇，邀請美國、日本、加拿大等共13個理念相近國家、1個區域組織、近50名衛生官員參加，強調防堵疫病散播與維護全人類健康是普世價值，任何國家皆不得獨善其身、置身事外。

衛福部國際合作組技監劉麗玲晚間接受中央社記者電訪時表示，近年台灣雖無法以觀察員身份受邀參與世界衛生大會（WHA），但都會在會場外舉辦與WHA主題相符的專業論壇，希望凸顯台灣貢獻世界的能力。

劉麗玲說，今年WHA受武漢肺炎影響改為視訊會議，台灣雖尚未受邀，但仍召開視訊論壇，盼和國際交流防疫成果、分享台灣模式，會議自台北時間晚上8時30分進行至10時，外國與會代表發問相當熱絡，其中以邊境管控措施、運用數位科技防疫較受矚目。

此外，論壇中也有許多與會國家代表肯定台灣武漢肺炎防治成果，各國並就防疫措施深入交流分享及討論後續藥物、疫苗相關合作事宜。

美國國務院國組局代理助卿普萊爾（Pam Pryor）在致詞中讚揚台灣模式抗疫成果，重申美方大力支持台灣參與國際組織，包括世界衛生組織（WHO），並感謝其他國家一起支持台灣納入全球衛生體系；美國衛生部全球事務處副處長柯林（Colin McIff）也肯定台灣模式，強調美國支持將台灣納入WHO。

衛生福利部部長陳時中致詞時表示，台灣為因應武漢肺炎爆發流行，針對疫情監測、邊境檢疫、社區防疫、醫療及防疫物資整備、衛教宣導等面向制定相關策略，包括擴大社區監測、提高實驗室檢驗量能、禁止外籍人士入境及轉機、入境旅客需居家檢疫14天、透過智慧檢疫系統串接社區防疫、推行口罩實名制及社交距離等應變措施，以防範疫情擴散，維護台灣民眾健康安全。

此外，陳時中也指出，台灣之所以能維持日常生活作息，且僅有零星社區感染個案發生，端賴政府與民間的快速動員能力、迅速決策力、徹底執行力、資源整合與分配力、資訊透明化及防疫科技化等6大亮點。

論壇中，行政院政務委員唐鳳分享台灣運用數位科技進行防疫的經驗，疾病管制署署長周志浩則針對武漢肺炎防治策略檢討，深入討論因應本次疫情的各項防疫措施、專案包機及風險溝通，同時強調台灣參與WHO對全球共同防範武漢肺炎的重要性與必需性。

在武漢肺炎疫情急遽擴散全球之際，台灣將持續透過雙邊及多邊管道提供抗疫人道援助並分享經驗及技術，以具體行動印證「臺灣能幫忙，且臺灣正在幫忙」的理念。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

確定留任之後 鐵人部長陳時中第一時間分享心情

李永得吳政忠分掌文化科技 陳時中徐國勇留任

陳時中續任衛福部長 防疫表現卓越的他對外說了這句話

口罩禁令擬鬆綁 陳時中：7月前開放販售或外銷

相關新聞

參與WHA四種可能 陳時中：努力跨高牆

世界衛生大會（ＷＨＡ）下周舉行視訊會議，知情人士昨天表示，我國參與ＷＨＡ有四種可能，但其中由世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長...

我通過公衛師法 亞洲第一部

立法院會昨天三讀通過公共衛生師法，明定公衛師應考資格，政府得因突發緊急或重大公共衛生事件，指定公衛師辦理業務。朝野立委共...

國內新冠肺炎累積七死 陳時中：無特別訂定撫卹補助

國內新冠肺炎截至目前累積440例確診個案，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，3...

跟進國際邊境鬆綁？ 陳時中：疫情未穩我們沒這麼大膽

國際疫情至今尚未停歇，截至今天為止，確診案例已達到447多萬人，美國確診個案更是直線上升，至今尚未停歇；對於國際邊境將逐...

口罩政策不會鬆綁 陳時中：但會改走向「定額徵用」

國內連續第33天沒有本土新冠肺炎個案，跟全民落實配戴口罩政策有很大關係，隨疫情趨緩，口罩是否開放外銷成熱門議題，中央流行...

11月WHA擬補辦實體會議 陳時中：積極爭取

世界衛生大會（WHA）將於18日開幕，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在看起來台灣獲得邀請的機會「愈來愈小」，但...

美新冠患者逾3成急性腎損傷 張上淳：少數重症有此現象

根據外媒報導，美國紐約州最大醫療體系「諾斯威爾保健中心」團隊，發現接受治療新冠肺炎患者中，有超過1/3以上急性腎損傷，且...

國際人士肯定我防疫 醫：下一步拚診所分工分流

世界衛生大會台灣未收到邀請，民間積極與國際交流，世界醫師會、亞洲暨大洋洲醫師會聯盟陸續舉行線上研討會，國際人士對台灣圍堵病毒政策與社區醫療整備，給予肯定。國內醫界人士表示，台灣社區醫療整備的下一步是診所分工分流，讓各類疾病民眾能安心就醫。

實名制洩個資？ 陳時中：改稱實聯制「為實際聯絡到」

國內疫情趨緩，各措施逐步鬆綁，今起中職放寬入場限制至每場球賽2000人，球迷可食用球場內販售、附酒精棉片餐盒，親子入場將...

因應二波遠洋漁船返台補給 高雄拉高防疫旅館量

每年5到6月都是遠洋漁船返台旺季，根據漁業署統計，預計今年將有4000名船員返台補給，中央流行疫情指揮中心今宣布遠洋漁船...

芭樂慶「8樂」 陳時中：每顆長不同代表台灣多元風貌

我防疫再寫新紀錄，今天首度迎連續8天零確診，累計33天無新冠肺炎本土病例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，國內...

影／首迎「8零」！ 我新冠肺炎連33天無新冠肺炎本土個案

我防疫再寫新紀錄，今天首度迎連續8天零確診，累計33天無新冠肺炎本土病例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，國內...

熱門新聞

韓國瑜首次就罷免投票表態 呼籲支持者6月6日不投票

紐時記者比較美中台4次隔離經驗 評台灣「生活正常令人羨」

內政部長徐國勇留任 政院幕僚：革命情感深厚

修憲刪「國家統一」撤案了 蔡易餘：配合既定政策

自助餐是病毒傳播高危險區？ 日媒實驗「一人感染全餐廳都沾到」

韓國瑜籲支持者不要投罷免票 藍營隨即出文宣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。