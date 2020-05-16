台灣與13國視訊交流防疫經驗 美重申挺台入WHO

武漢肺炎疫情全球延燒，台灣今晚與13國召開跨國視訊會議交流防疫經驗，多國都展現合作意願。美國代表不僅讚揚台灣抗疫成果，更重申力挺台灣參與世衛（WHO）等國際組織。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，台灣亮眼的防疫成果也備受國際矚目。

衛生福利部今天晚間在台北舉行「新型冠狀病毒肺炎防治檢討」視訊論壇，邀請美國、日本、加拿大等共13個理念相近國家、1個區域組織、近50名衛生官員參加，強調防堵疫病散播與維護全人類健康是普世價值，任何國家皆不得獨善其身、置身事外。

衛福部國際合作組技監劉麗玲晚間接受中央社記者電訪時表示，近年台灣雖無法以觀察員身份受邀參與世界衛生大會（WHA），但都會在會場外舉辦與WHA主題相符的專業論壇，希望凸顯台灣貢獻世界的能力。

劉麗玲說，今年WHA受武漢肺炎影響改為視訊會議，台灣雖尚未受邀，但仍召開視訊論壇，盼和國際交流防疫成果、分享台灣模式，會議自台北時間晚上8時30分進行至10時，外國與會代表發問相當熱絡，其中以邊境管控措施、運用數位科技防疫較受矚目。

此外，論壇中也有許多與會國家代表肯定台灣武漢肺炎防治成果，各國並就防疫措施深入交流分享及討論後續藥物、疫苗相關合作事宜。

美國國務院國組局代理助卿普萊爾（Pam Pryor）在致詞中讚揚台灣模式抗疫成果，重申美方大力支持台灣參與國際組織，包括世界衛生組織（WHO），並感謝其他國家一起支持台灣納入全球衛生體系；美國衛生部全球事務處副處長柯林（Colin McIff）也肯定台灣模式，強調美國支持將台灣納入WHO。

衛生福利部部長陳時中致詞時表示，台灣為因應武漢肺炎爆發流行，針對疫情監測、邊境檢疫、社區防疫、醫療及防疫物資整備、衛教宣導等面向制定相關策略，包括擴大社區監測、提高實驗室檢驗量能、禁止外籍人士入境及轉機、入境旅客需居家檢疫14天、透過智慧檢疫系統串接社區防疫、推行口罩實名制及社交距離等應變措施，以防範疫情擴散，維護台灣民眾健康安全。

此外，陳時中也指出，台灣之所以能維持日常生活作息，且僅有零星社區感染個案發生，端賴政府與民間的快速動員能力、迅速決策力、徹底執行力、資源整合與分配力、資訊透明化及防疫科技化等6大亮點。

論壇中，行政院政務委員唐鳳分享台灣運用數位科技進行防疫的經驗，疾病管制署署長周志浩則針對武漢肺炎防治策略檢討，深入討論因應本次疫情的各項防疫措施、專案包機及風險溝通，同時強調台灣參與WHO對全球共同防範武漢肺炎的重要性與必需性。

在武漢肺炎疫情急遽擴散全球之際，台灣將持續透過雙邊及多邊管道提供抗疫人道援助並分享經驗及技術，以具體行動印證「臺灣能幫忙，且臺灣正在幫忙」的理念。