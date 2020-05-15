實名制恐洩個資 陳時中：改實聯制聯繫得上即可

疫情趨緩，指揮中心希望在各項措施鬆綁之際，也要落實實名制。指揮中心指揮官陳時中今天說，實名制有侵犯個資隱憂，應改稱「實聯制」，確保聯繫得上即可。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情降溫，已連續33天沒有本土病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日啟動防疫新生活運動，接連職棒賽事觀眾人數、室內集會人數等措施，但希望落實實名制。

陳時中下午在記者會中表示，最近指揮中心對於實名制做了很多討論，為了確保為進一步開放時，一旦出現狀況時可即時展開疫調，才會提出實名制的規劃，但要如何在個資不被濫用、不驚擾太多人的狀況下落實，成為思考重點。

陳時中認為，指揮中心只要求在突發事件發生時，可以立即聯繫得上曾出入同一場所的人，而實名制的「名」，似乎牽涉到很多不必要的個資，因此希望將名稱改為「實聯制」，這樣比較符合個資保護和疫調需要。