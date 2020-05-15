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WHA召開在即 陳時中：受邀機會小但不放棄

中央社 / 台北15日電
衛生福利部長陳時中。聯合報系記者許正宏／攝影
衛生福利部長陳時中。聯合報系記者許正宏／攝影

受到新冠肺炎影響，今年WHA將以視訊形式登場。指揮中心指揮官陳時中表示，即便受邀機會小，仍不放棄任何可能性，也會積極爭取參與預定於11月份召開的實體會議。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，今年的世界衛生大會（WHA）將於5月18日改以視訊形式登場，台灣至今未受邀參加。

陳時中今天下午在記者會中表示，參與WHA是台灣持續努力的方向，努力至今，他認為受邀機會愈來愈小，但仍不放棄任何可能性。

陳時中說，根據了解，WHA雖改為視訊會議，但11月可能視疫情狀況補辦實體會議，但目前看來瑞士疫情仍相當嚴重，他對能否開成持保留態度，但會積極爭取。

此外，紐約時報記者秦穎因工作因素，3個月內在美國、中國與台灣共4座城市接受隔離，她稱讚台灣檢疫流程細緻且有效率，民眾生活如常，景象令人驚豔。

陳時中說，相較他國，台灣整體的隔離、檢疫措施，都相對人性化、得宜，他也對台灣民眾的國民水準感到自豪，在沒有強制、暴力式的法規之下，仍可達到隔離檢疫效果，是目前防疫上可以守得住的原因。

不只如此，陳時中指出，第一線的里長以雙向簡訊了解居家隔離檢疫者的狀況以及衛生所人員，都盡相當大的力量，因此在世界評比算是很人性化的檢疫措施，也達到很好的效果。

新冠肺炎 COVID-19

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