新冠肺炎連8天零確診 指揮中心擺芭樂象徵8樂

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，台灣沒有新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，並以8顆甲仙芭樂象徵8天零確診的「樂」。

根據指揮中心統計，昨天新增324例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報6萬8659例（含6萬7550例排除），其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊；確診個案中7人死亡，387人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

陳時中下午在記者會中表示，今天桌上特地擺了8顆甲仙芭樂，象徵8天「樂」，未來將持續力行防疫新生活延續快樂，芭樂每顆都有不同的樣子，代表台灣的多樣、多元性。

陳時中說，很多開放措施陸續都在檢討當中，日常生活中除了謹守防疫新生活，境內盡可能朝著可控狀況下開放、進行。