口罩禁令擬鬆綁 陳時中：7月前開放販售或外銷

口罩禁令擬鬆綁，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，近期擬改為定額徵用醫用口罩，同時鬆綁口罩禁令，剩餘口罩可國內販售或外銷，最快7月前開放。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）爆發以來，中央流行疫情指揮中心限制口罩出口及寄送，由於國內口罩產能提升、疫情趨緩，4月起首度開放寄送口罩給國外親友，每2個月可寄送30片，但仍持續傳出希望放寬寄送數量的聲音。

陳時中今天下午在記者會中表示，未來口罩政策方面，除了會持續進行口罩實名制，其餘管理將更加開放，目前不論民生用、公務用數量都已清楚掌握，未來戰備量足夠後，醫用口罩將從全面徵用改為定額徵用，剩餘的口罩量可能改為國內販售或外銷，但這部分將由財政部定奪，未來也不會再有寄送量較少或口罩購買數量不夠的問題。

有媒體詢問是否可能得等到7月份，陳時中說，「不會這麼久、不會到7月這麼晚」，目前對於台灣民眾每天口罩使用量都以掌握得很清楚，再觀察一週就很清楚，4月9日第一輪14天9片政策上路以來，一個月約可買到18片，除了公務配送外，另有1900萬人購買，涵蓋率幾乎達到100%，強調未來會朝向更開放的路進行。