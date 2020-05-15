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月入8萬剩1萬、繳不出學費 酒店舞廳從業人員盼解封

中央社 / 台北15日電
受新冠肺炎疫情影響，酒店、舞廳停業超過1個月，北市議員林瑞圖最近也接獲陳情，盼政府開放讓酒店、舞廳營業，以解除數十萬從業家庭生計無以為繼之苦。 聯合報記者翁浩然／攝影
受新冠肺炎疫情影響，酒店、舞廳停業超過1個月，北市議員林瑞圖最近也接獲陳情，盼政府開放讓酒店、舞廳營業，以解除數十萬從業家庭生計無以為繼之苦。 聯合報記者翁浩然／攝影

新冠肺炎疫情在國內趨緩，台北市議員今天與逾百名八大行業從業人員合開記者會，呼籲台北市政府盡快解封酒店、舞廳。業者表示，解除限制後會配合政府防疫政策，例如實名制等。

無黨籍台北市議員林瑞圖與台北市特殊娛樂業從業人員職業工會在市議會召開記者會，現場約300名酒店、舞廳等從業人員出席。

林瑞圖指出，疫情趨緩，北市府仍未解封酒店、舞廳，從業人員透過工會表達訴求，希望北市府考量八大行業從業人員的辛苦，盡快解封。

出席記者會一名小姐接受媒體聯訪時說，爆發疫情後，影響生計，加上酒店、舞廳暫時停業，頓時失去生計，連小孩學費都無法繳納，至今還找不到其他工作。

另一名小姐表示，未爆發疫情時，每月收入約新台幣8萬元；疫情蔓延後，收入大幅減少，至今只剩下約1萬元，希望北市府解封，否則將難生存。

從業人員代表指出，許多同業受疫情影響，才想透過工會表達訴求，若舞廳、酒店解封，業者會配合防疫政策，例如實名制、戴口罩等，雖會造成客人不便，但會努力配合。

台北市特殊娛樂業從業人員職業工會副理事長胡繼堯表示，防疫期間，酒店等相關從業人員都有配合防疫措施，業者也願意加強消毒、告知維持社交距離等，再次呼籲北市府重視八大行業從業人員心聲，盡快解除限制。

中央流行疫情指揮中心4月9日下午在記者會宣布，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面暫停營業。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日指出，酒店、舞廳可有條件開放，包含做好管理、戴口罩或實名制，遵守規範就可解禁，由地方政府監督，尊重地方權責和決定。

新冠肺炎 COVID-19 酒店 林瑞圖

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