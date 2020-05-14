漁工檢疫負擔重 船東寧流浪不靠港

受到敦睦艦隊染疫影響，五月起加嚴遠洋漁船返台後的檢疫標準，不論在海上有沒有接觸與下船，返台後一律需要居家檢疫十四天。但近期正是遠洋漁船陸續返台時候，光小琉球、東港就有數十艘漁船返港，以一艘船漁工十人計算，防疫旅館費用船東負擔，嚇得不少船東不敢靠港，寧在海上流浪，爭取原船檢疫或能紓困。

中央疫情指揮中心昨天下午與漁業署開會，指揮官陳時中重申，邊境不會放鬆，只要船員下船，就要居家檢疫。

漁業署統計，我國遠洋漁船有一千一百艘，近期因為漁季結束，轉換捕撈其他魚種，推估有三千漁工會陸續返台再出港。

船東太太陳淑蘭說，有一艘船趕在四月卅日進港，但海上還有三艘船不敢進港。一艘船上有十人，若一人一室住在防疫旅館，一天要二千至四千元不等，若以四千元計算，十四天下來五十多萬，有的船因而在海上暫時先不進來。偏偏他國鎖國，船上缺米、缺零件，遇到附近漁船支援，怕碰撞不敢靠太近，僅用長竿網遞送，這樣是否會被認為是漁船接觸？她為此難眠。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，防疫旅館本來就有交通部的每天一千元補助，如果船員符合居家檢疫標準，也可再領取每天一千元居家檢疫補償；至於不符合居家檢疫補償標準的部分，已請農委會研議協助。但一千元防疫旅館補助是給旅館，一千元補償金是給檢疫者，對船東來說，還是須負擔大多數船員檢疫費用。

另外，交通部擬於指揮中心同意後，將適度鬆綁台鐵與高鐵車內飲食、取消高鐵疏運期全車對號座制度、台鐵恢復販售站票等，至於要不要維持類梅花座，今天討論。

交通部長林佳龍昨說，長途搭乘雙鐵，乘客有飲食需求，指示高鐵、台鐵規畫如何在適當鬆綁的情形下，可以有簡易的飲食。不過公共運輸仍會暫時維持戴口罩、量體溫的規定。