遠洋漁船返國潮檢疫成本增 指揮中心研議補助

5月底將迎來一波遠洋漁船返國潮，船員須落實14天居家檢疫，也讓船公司嘆成本大增。指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，下午將和漁業署開會，研議相關補助及因應措施。

中央流行疫情指揮中心日前在記者會中坦言，每年5月底到6月初會有兩波遠洋漁船返港，預計將有數千名漁船船員返台，留在船上的船員須落實14天、一人一室居家檢疫，下船的船員則須進入防疫旅館進行一人一室檢疫。

不過，消息一出卻有船公司擔心隔離費用大增，甚至可能突破百萬元，也擔心未來要再次出海捕魚時，恐面臨缺人、缺船困境，希望指揮中心放寬相關規定。

陳宗彥表示，指揮中心很早就訂出遠洋漁船相關防疫措施，原本是規定船隻若30天內沒有國外港口接觸史，就可直接下船、免居家檢疫14天；不過，後來發現船公司幾乎無法確保遠洋漁船船員的身體都維持健康的狀態，因此才取消相關規定，通通回歸14天居家檢疫。

陳宗彥說，部分留在船上的船員須採取一人一室居家檢疫規定，其餘船員若進入防疫旅館，則可領取交通部每房每日新台幣1000元補助。

有關船公司擔心缺船缺人狀況，他強調，船靠岸後卸完漁貨，若船員不下船且船隻完成整備後，隨時可出港，不會全面要求檢疫14天；但若要下船後再出港，就得落實14天檢疫規定，確保社區防疫和船員個人健康。

至於船公司擔心財務壓力的部分，陳宗彥說，下午將和漁業署開會討論。

指揮中心指揮官陳時中也指出，凡是不接觸社區者，相關規定都可盡量放鬆，但只要從境外回台接觸社區就得居家檢疫，若在經費上有困難，政府會盡量予以協助，守好邊境。

隨國內疫情趨緩，相關防疫規定是否鬆綁也成外界關注重點。陳時中表示，目前邊境上仍維持管制的規定，少數放鬆是例外，且「例外有例外管理的方式」，畢竟外圍國家、世界疫情都還是很嚴重，只有台灣國內相對安全，也在逐步放鬆國內管制，但邊境上仍無法輕易放鬆，除非重要經貿、活動才可能放鬆。