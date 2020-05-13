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WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

公費留學能延長 區權會可實體開會

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
疫情中心指揮官陳時中13日向媒體表示收到小朋友寄給他的打氣信件及存錢筒。（photo by 施凱文/台灣醒報）
疫情中心指揮官陳時中13日向媒體表示收到小朋友寄給他的打氣信件及存錢筒。（photo by 施凱文/台灣醒報）

公費留學生申請能延長！疫情中心副指揮官陳宗彥13日針對本報提問表示，公費留學生因疫情延長出國期限問題已與教育部溝通，「只要留學生向教育部提出申請，延長都會通過。」另外陳時中表示，「酒店、舞廳只要戴口罩做好防疫就可以開放，大樓區權會也比照辦理開放實體投票。」

公費留學可延長

另外，中央疫情指揮中心13日舉辦例行記者會，針對本報提問國內公寓大樓是否能召開住戶的區分所有權人會議，陳時中回應表示：「這沒有問題，只要戴口罩、維持社交距離，開會、投票都沒有問題。」至於公費留學生時效即將到期的問題，副指揮官陳宗彥則表示，已與教育部就申請延長討論，並通過延長的許可。

他說：「公費留學生務必向教育部提出申請，延長也都會通過。」指揮官陳時中同時宣佈13日無新增確診病例，「是連續6天國內外都零確診。」另外，總計有345人解隔離，印度包機返台則有1位民眾後送就醫，其餘在集中檢疫所檢測。

「酒店、舞廳可以有條件開放。」陳時中主動說明近日頻頻被提及的酒店、舞廳業者開放問題。他說，只要避免人潮聚集，做好戴口罩及實名制等，「這樣的條件下就可以開放。」他指出，當初宣佈停業時是因為社區感染風險非常緊張，「當時全國縣市政府都非常配合，現在開放當然也包含這些行業。」

觀光、行業陸續解禁

陳時中強調說，「很多行業也都需要開放，不只是酒店、舞廳業。」他也在會上讀小朋友寄給他的信件，並暖心向其喊話表示：「現在出去玩都沒有問題，但還是要乖乖讀書。」

「旅宿業也來挺醫護。」交通部長林佳龍罕見現身指揮中心，他宣佈，防疫旅宿的補助也將「執行防疫業務」的醫事人員列為對象。他說：「接觸到這些病患或接收檢驗的人，多少會有心裡上壓力，措施主要目的就是讓他們紓壓，也讓飯店業者在淡季有一點業績。」

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