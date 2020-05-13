國際經貿活動是否解禁 陳時中：不容易但持續討論
台灣新冠肺炎疫情平穩，各界關心邊境解封。疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，開放經貿活動不會以國家為主要考量，不容易做，但持續討論中。
中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣累計440人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）病例，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。目前有375名確診者已經解除隔離，包含15名敦睦艦隊員。
因疫情平穩，各界關注防疫政策解封，如是否先解禁港澳經貿活動往來。
陳時中表示，開放經貿往來不會以國家或地點作為考慮主因，主要考量公共政策、經貿活動來考慮，不容易做，但持續討論中。
也有媒體關心，國際有些國家解禁之後，確診人數上升，台灣有沒有因應措施；陳時中表示，各國解封時都面臨困難，可能社區中潛藏危機高，可能解封快了些。
陳時中說，目前台灣力行防疫新生活，落實個人防護，把感染風險降到最低，未來會持續監控社區，視情況逐步放鬆，有需要也會收回，目前對於台灣疫情發展是有信心的。
至於內閣總辭，外界也關心陳時中動向，是否接任行政院副院長；陳時中說，沒有接到任何訊息。
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