防疫成功換「旅行泡泡」友誼？紐西蘭+帛琉都想找台灣

台灣防疫有成，至今連續31日無本土案例。隨著各國正在研擬如何重啟全球旅遊經濟，在此氛圍下，包括率先提出區域性「旅行泡泡」（travel bubble）的紐西蘭及與我友好鄰近國家帛琉，都紛紛想找台灣結為後防疫時代的「國際區域商旅圈」盟友。

PTT網站昨(12)日有貼出一則「帛琉：我們想跟台灣組旅遊小圈圈」的文章，帛琉自然環境和觀光大臣Fleming Sengebau提出台帛友好的旅行泡泡計畫。原po表示，太平洋島國受疫情衝擊影響，島上旅遊人次大減，如果要組旅行泡泡最希望先跟台灣開放，因為台灣防疫非常成功，且距離不遠。讓原po不禁讚嘆：「真不愧是鐵桿友邦，帛琉也真是太看得起我國了？」日前敦睦艦隊磐石艦的案例爆發才沒隔多久，就對台灣這麼有信心，「真有點不好意思。」

網友讀文後意見兩極，有人喊「好喔，快來」，「帛琉是想出國的名單之一」，只覺得真的悶壞了，帛琉很適合玩水。有人則覺得「是不是一堆人忘了磐石艦的感染源還沒找到啊...」。更有人感到理所當然，「帛琉的經濟命脈很多都掌握在台灣人手上，當然希望台灣。」也有網友質疑，敦睦艦隊磐石艦不是才剛從帛琉回來嗎？結果確診30幾人，若開放真的沒問題？

帛琉想與台灣結為旅行泡泡圈圈，有人覺得理所當然，「帛琉的經濟命脈很多都掌握在台灣人手上，當然希望台灣。」圖為我外交部舉辦「太平洋四友邦醫療口罩捐贈儀式」，包括友邦帛琉大使在內出席情形。記者徐偉真/攝影

經過新冠肺炎疫情重創全球旅遊後，CNN報導 ，短期旅遊業會朝向先開放區域性旅行泡泡（travel bubble）或旅遊走廊（travel corridor），意即與疫情紓緩的國家結成旅行的健康小圈圈，目前紐澳兩國正朝向這樣的概念前進，讓人們可以在安全的環境下互通往來。未來包括歐洲地區疫情影響較輕的國家，也將以打造旅遊走廊的方式邁向復甦。

去年敦睦艦隊到訪帛琉，當地少女向支隊重要幹部獻花。圖/軍聞社資料照