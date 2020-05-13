世界力挺台灣加入，今年最有機會重返WHO？

台灣防疫成績亮眼，國際聲量大增，卻遲遲未收到世界衛生大會（WHA）邀請信，已引發各國領袖出面力挺。自1971年被迫退出WHO、2017年失去WHA觀察員身分的台灣，今年最有機會重返？

「以前台灣是SARS受害者，大家質問WHO為什麼不讓台灣進來；現在是台灣防疫做得這麼好，為什麼不讓台灣進來？」前衛生署長、生技中心董事長涂醒哲指出，台灣對抗新冠肺炎疫情的成果，連帶參與世界衛生組織（WHO）的議題，都受到國際重視，且呼聲比往年高。

今年的世界衛生大會（WHA）預定於5月18日舉行，由於新冠肺炎疫情依然肆虐全球，改為線上視訊會議。然而防疫成績亮眼、深受國際肯定的台灣，迄今仍未收到邀請信。

目前，美國、澳洲、紐西蘭、加拿大、日本等國，已表態支持台灣參與WHA，包括美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）於5月5日在國務院記者會，呼籲世界各國支持台灣參與WHA及聯合國相關活動，更點名WHO秘書長譚德塞應邀請台灣參與WHA。

不過，即使美國近期透過政要與官方社群，大力支持台灣能參與WHA視訊會議，但外交部長吳釗燮證實，「美國至今不願在WHA會議中為我參與提案，我方仍須透過友邦為我參與提案。」目前，友邦如史瓦帝尼、馬紹爾群島、尼加拉瓜、帛琉、聖露西亞等五國已致函譚德塞，提案要求邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

台灣要走到日內瓦的WHO總部，這一路到底有多遠？

打從1971年台灣退出聯合國，也被迫退出隸屬於聯合國之下的世界衛生組織（WHO）。而WHA是WHO最高權力機關，每年5月由所有成員國共同在日內瓦召開，大會將決定WHO的政策、監督財政政策，以及審查和批准預算案。

直到1997年開始，台灣積極重返WHO和WHA，並嘗試以不同名義爭取參加，足足努力了12年，2009年以「中華台北」（Chinese Taipei）名稱，取得觀察員身分。

即使未收到邀請信，陳時中連續三年赴日內瓦發聲

到了2017年，因受中國打壓，台灣未接獲WHA觀察員邀請，但衛福部長陳時中仍率團前往日內瓦，「這次未收到邀請函，難免覺得悲傷憤怒，也要表達遺憾，」陳時中當時矢言，「明年一定要進來」「台灣2300萬人民不能被排除在世界健康網絡之外。」

儘管這三年台灣始終被拒於門外，但陳時中仍每年持續率領「世衛行動團」遠赴日內瓦，並與美國等理念相近國家舉行雙邊會談等方式，向國際發聲，爭取世界的支持。

面對WHA召開在即，陳時中今天（5月11日）在中央流行疫情指揮中心記者會上，被詢及是否會收到邀請時，坦言「機會不大，但不會放棄」；強調持續和友邦、理念相近國家召開視訊會議爭取曝光。過去3年，他努力為台灣爭取參與WHA、向國際媒體投書呼籲各國支持台灣參與WHO的過程，點滴在心頭。

「我去過日內瓦十多次，」涂醒哲也是台灣赴世界衛生大會宣達團最早的發起人，長年參與推動台灣重返世衛。2003年爆發SARS，由於台灣非WHO會員國，被拒於門外，無法取得疫情即時通報和樣本，以致最終造成37人喪生。

當年10月24日台灣聯合國協進會成立，涂醒哲積極參與，從副理事長當到理事長，致力推動重返世衛的工作，並每年前往日內瓦WHA。一路走來，涂醒哲深有感觸說，「世衛組織也不是一次就可以進去的，美國從棄權到國會以高票數支持，接著是在會議內幫我們，也走了十多年。」

「即使WHO很爛，台灣還是應該加入」

最近台灣民間出現一種聲音，「我們防疫做得這麼好，就是因為我們不聽WHO的話，那我們還要加入嗎？它那麼爛！」涂醒哲從專業角度指出，「其實台灣應該要加入，因為它（WHO）很爛沒有錯，但你不加入，它怎麼會變更好呢？」

「這一次的新冠病毒，我們稍微知道，所以做得好一點點。但以前的腸病毒，或其他新興傳染病，我們就沒辦法，」涂醒哲擔憂，未來再有其他新興傳染病，台灣若沒有辦法加入WHO，恐怕也是沒有辦法預防。「所以我們要進去WHO，才能夠最快的速度取得大家的合作和幫忙。」

涂醒哲回憶SARS時期，「世界衛生組織有來台灣幫忙，我們一直跟他們拜託，但是等到爆發疫情後，他們才來，已經慢了兩個禮拜。」相較之下，香港和越南一有風吹草動，WHO官員就去了，比台灣早一個禮拜。但，時任衛生署署長的涂醒哲還是很高興，因為那是31年來，WHO官員第一次來到台灣。

今年最有機會加入，但不是努力就好

「今年是台灣最有機會加入WHO的時刻，」話雖如此，涂醒哲也坦言，「當然這部分不是我們努力就好，還是要看國際，但我們也要做一些努力。」他建議，台灣可以請美國和世界各國一起共同提案，讓台灣加入WHO。

「多年來，我們給予聯合國越來越大的壓力，因為若不讓台灣加入，就會成一個防疫缺口，」涂醒哲表示，台灣防疫成績在世界名列前茅，「面對新興傳染病，台灣若被排除在外，對我們或全世界都不公平。」

除了邀請美國和世界各國共同提案，台灣也應把防疫成果、物資和經驗，以最簡明方式讓各國看到。「我們要去宣傳、分享防疫經驗，讓全世界能夠看到台灣的公衛成就，然後想盡辦法讓我們進入WHO，」涂醒哲認為，台灣更應儘量加入WHO，因為WHA每年僅開會五天，唯有加入WHO才能讓台灣隨時分享資訊。

公投表達全民意志，或另起爐灶

「如果做不成，我們就退而求其次，與歐美國家另起爐灶，成立世界防疫共同聯盟，」涂醒哲大膽建議，透過公投提出「台灣應該加入世界衛生組織」，「公投具有國際效力和壓力，如果85%以上的人投票同意，恐怕很困難阻擋我們的公民共同意志，有了民意，我們政府應該要堂堂正正去提出這種需求。」

SARS時期，涂醒哲曾寫了140多封信，給各國衛生部長，請他們幫助台灣進入世界衛生組織。「雖然當時沒有用，但這一次我們可以如法炮製，開國際記者會、寫信給世界各國代表，請他們幫助台灣。」

倡議政府插旗日內瓦，設立WHO常設館

除了寫信之外，更加具體的行動是，「我們應嘗試在日內瓦設一個WHO常設館，像WTO（世界貿易組織）一樣。」涂醒哲指出，過去台灣曾派張武修去擔任衛生署駐日內瓦衛生顧問，和我國常駐WTO代表團合署辦公。

涂醒哲指出，透過WHO常設館，能展現台灣的衛生醫療、生物科技產業，定期進行遊說，提供各國關於「WHO+台灣」的資料和手冊，「既然WHO沒有台灣的資料，我們就加上一版。」

「政府這次可以稍微勇敢一點，」涂醒哲說，儘管國際疫情仍然嚴竣，但防疫有成的台灣，在國際聲量支持下，無疑是最有機會加入WHO的一次，國人無不殷切期許。

（作者／鄧麗萍 本文出自2020.05.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）